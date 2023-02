Oroscopo Branko domani 14 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 14 febbraio Leone

Oggi sarà un giorno in cui, senza nemmeno provarci, attirerete in modo speciale le persone dell’altro sesso. Sarà un’iniezione di autostima. Oggi la notte ti offrirà l’opportunità di contattare persone che saranno molto interessanti per il tuo futuro professionale. Se qualcuno ti offre da bere, accettalo. Se ti fermi a pensare, l’ultimo elenco di propositi che hai preso è ancora intatto. Dovresti metterlo in pratica il prima possibile, soprattutto per quanto riguarda la salute e l’esercizio fisico.

Oroscopo Branko 14 febbraio Vergine

Con un piccolo aiuto riuscirete a rinfrescare un po’ i vostri rapporti amorosi, che negli ultimi tempi sono stati segnati dalla routine. Giorni molto favorevoli in campo sentimentale. Occasione per rafforzare relazioni indebolite o per iniziare nuove storie d’amore che possono durare nel tempo. Se hai voglia di prendere decisioni che cambiano il corso della tua vita, tieni presente che devi prima essere chiaro su quale sarà quel corso.

Oroscopo Branko 14 febbraio Bilancia

Il tuo desiderio di sfuggire alla monotonia può metterti nei guai oggi. L’ignoto non è sempre migliore della cosa noiosa che già conosci. La fortuna oggi si alleerà con te in modo tale che uno dei tuoi problemi principali verrà risolto in modo quasi casuale. Ti aiuterà a sentirti più ottimista. La giornata di oggi ti metterà alle corde nel tuo rapporto con i superiori: capi o insegnanti. Dovrai decidere tra difendere la tua dignità o evitare problemi.

Oroscopo Branko 14 febbraio Scorpione

Oggi riceverai un invito o una proposta da qualcuno che non ti aspettavi. Accettalo purché non significhi lasciare il tuo partner in sospeso. Uno di questi giorni arriveranno notizie che faciliteranno notevolmente la possibilità di vedere realizzato uno dei vostri più grandi sogni. Anche se costa fatica, è tempo di prendere decisioni. Rimandarli ti porterà solo guai. È meglio bere male piuttosto che pensare alla stessa cosa.