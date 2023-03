Oroscopo Branko domani 14 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Questo è il momento per voi di aspirare di più e di provare cose nuove, per quanto impegnative possano sembrare, perché per voi ora non c’è parola impossibile. Credo che farai il viaggio dei tuoi sogni o che ti farai strada attraverso lo sport o l’insegnamento.

Toro

Affronterai una situazione di intrecci e incomprensioni, ma abbi fede perché le preoccupazioni finiranno presto e la verità verrà fuori. Cerca un po’ di intimità per connetterti con l’essere saggio e splendente che dimora dentro di te.

Gemelli

Un futuro molto promettente ti aspetta se sai sfruttare le opportunità che le stelle mettono ai tuoi piedi. Ti unirai a persone intraprendenti, ma devi evitare gli scontri. Lavorare in squadra e collaborare per raggiungere un clima di unità.

Cancro

Avrai la forza di guidare altre persone e prendere il comando in varie situazioni. Ci sarà anche la possibilità di ascesa perché ora possedete un’energia spietata. Se sei il capo della famiglia devi rimanere fermo, tutti chiederanno il tuo consiglio e la tua guida.

Leone

Otterrai un miglioramento in tutti gli aspetti della tua vita. Un giovane ti darà saggi consigli, ti aiuterà a ritrovare l’entusiasmo e risveglierà il tuo desiderio di avventurarti nel nuovo. Le forze cosmiche vi sosterranno se seguirete il sentiero del vostro cuore.

Vergine

Affronterai le difficoltà con un atteggiamento positivo e questo ti rafforzerà emotivamente. Ci sono possibilità che presto riceverai una somma di denaro che stavi aspettando, da una prova o da un’eredità, quindi pensa attentamente a come investirla per garantire il tuo benessere.

Bilancia

Avrai una buona consulenza legale e sarai molto ben preparato per generare nuove alleanze. In amore, se senti che qualcuno non ti apprezza così come sei, deciderai di porre fine alla relazione perché solo chi ti ama meriterà di continuare al tuo fianco.

Scorpione

Sarà un buon momento per prenderti cura della tua salute perché troverai i trattamenti e le diete giuste. Per rafforzare il tuo campo energetico e sentirti come nuovo ti consiglio di fare molto sport. Ora ti farà bene rafforzare le gambe quindi opta per la bicicletta.

Sagittario

Se partecipi al gioco d’azzardo potresti ottenere profitti significativi perché la fortuna sarà dalla tua parte. Inizierai anche un nuovo ciclo innamorato con cambiamenti molto positivi per te. A volte sentirai che la gioia ti trabocca.

Capricorno

La tua casa prenderà il primo posto e ogni mossa o ristrutturazione ti porterà molta fortuna. È anche possibile che ci sia una nascita o che un nuovo membro sia incorporato nella tua famiglia. Se hai il desiderio di ricevere un parente che vive lontano, lo soddisferai presto.

Acquario

I rapporti con i tuoi fratelli, cugini e zii saranno rafforzati in modo da essere in un momento ideale per iniziare un’attività con loro. I tuoi legami funzioneranno bene finché sarai franco e diretto. Vedo anche rimozioni e cambiamenti di ambiente molto positivi.

Pesci

In questo giorno verrà attivato il tuo desiderio di diventare ricco e ottenere più reddito. Se prendi l’iniziativa, la tua situazione finanziaria diventerà più prospera e interessante. Partecipa a vari incontri di lavoro e ascolta tutte le proposte che fanno.