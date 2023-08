Oroscopo Branko domani 15 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi la giornata si svolgerà ad un ritmo altissimo che non ti costerà troppa fatica da seguire, ma alla fine della giornata ti farà sicuramente pagare il pedaggio. Anche se le tue intenzioni non fossero cattive, le conseguenze del tuo comportamento non avrebbero potuto essere peggiori. L’unica soluzione è chiedere scusa. Il buon senso ti aiuterà a fare un investimento significativo senza commettere errori. Non si tratta di soldi, ma di acquisire ciò che stavi davvero aspettando da tanto tempo.

Ci sono pochissime possibilità che oggi tu raggiunga tutti gli obiettivi che ti sei prefissato. Avrai poca fortuna e dovrai aspettare ancora un po’. Onora gli accordi presi in passato senza esitazione. Se fallisci, perderai tutta la fiducia di chi senza esitazione ha scommesso su di te. Sarebbe bello se accettassi le critiche come contributi esterni a tuo vantaggio. Né disprezzarli né sovradimensionare, solo analizzarli bene.

Gemelli

Riceverai in breve tempo una somma di denaro di cui potrai disporre liberamente e che allevierà un po’ le pressioni economiche a cui sei sottoposto. Ciò che ti rende felice potrebbe non stare bene con tutti, ma questa è la legge della vita. In questo momento è molto importante dare la priorità ai propri interessi. Fai molta attenzione quando cambi routine, specialmente se quelle che hai ora non vanno male. Potresti pentirtene molto presto.

Cancro

Il segreto per arrivare a fine mese se non ci sono problemi economici è controllare la spesa, ma non bisogna essere ossessionati o la si pagherà con lo stress. Normalmente tendi ad essere eccessivamente possessivo nei confronti del tuo partner e questo può provocare una reazione contraria da parte sua. Cambia il tuo atteggiamento. Si stanno avvicinando molte forti emozioni che possono giovarti a lungo termine, ma per ora l’unica cosa che ti porteranno sono problemi e stanchezza.