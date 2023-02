Oroscopo Branko domani 15 febbraio 2023: assurde previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 15 febbraio Ariete

San Valentino non è facile per te perché oggi dovrai fare quello che ti impone il tuo lavoro, ma non quello che vuoi veramente. È un giorno che non favorisce il divertimento o la felicità e anche se facessi tutto il possibile per ribaltare questa situazione, qualcosa alla fine andrebbe storto per te. Oggi è il giorno dell’amore e tu, Ariete, ti accendi di passione come il segno di fuoco che sei. Niente può fermarti se vuoi riversare tutta quella passione nella persona amata. Se non hai un partner, oggi farai di tutto per condividere con qualcuno che ti piace. Qualcuno che già conosci ti farà un regalo molto speciale.

PAROLA SACRA: Passione

NUMERI FORTUNATI: 50, 6, 12

Oroscopo Branko 15 febbraio Toro

Un influsso molto avverso di Saturno minaccia che questo giorno d’amore per eccellenza finisca per essere per voi molto diverso da come lo avreste voluto o da come lo avevate programmato. La persona che ami di più sarà lontana da te o attraverserà un momento difficile, e dovrai anche affrontare molti problemi sul lavoro. I ricordi del passato sbocciano di nuovo nel giorno dell’amore. Forse ci sono ancora pensieri di qualcuno che ha lasciato un segno profondo nella tua vita nella tua mente e nel tuo cuore. È tempo di nuovi inizi, quindi metti da parte la malinconia e ciò che poteva essere e non è stato, e lanciati alla conquista di un nuovo amore.

Oroscopo Branko 15 febbraio Gemelli

Cupido oggi ti sorprenderà regalandoti un inaspettato momento di felicità o riportando nella tua vita una persona che si era ingiustamente allontanata da lei. Oggi non ti aspetti niente, per te è solo un altro giorno, ma forse la vita ti fa un regalo inaspettato, anche se non immeritato. È un giorno di giustizia in amore. Attiva i tuoi metodi di seduzione oggi. Non lasciarti scappare l’amore. La tua accentuata attrattiva personale viene esaltata ancora di più nel giorno dell’amore. Ti piacerà vestirti in modo un po’ provocatorio, che potrebbe causarti qualche problema sul posto di lavoro. Imposta una via di mezzo e tutti saranno contenti.

Oroscopo Branko 15 febbraio Cancro

In questo San Valentino che tante volte ti ha voltato le spalle e che a volte sei arrivato ad odiare, forse il destino ti farà un regalo che non ti aspetti. Si aprirà una porta, per quanto piccola possa essere, affinché d’ora in poi la tua vita sia più felice: nell’amore, nell’amicizia o nella famiglia brillerà per te una nuova luce. Il tuo senso dell’organizzazione ti porterà a pianificare molto presto oggi. Lavoro e divertimento si mescolano. Ti prenderai una pausa dal tuo programma molto fitto per dire a quella persona speciale quanto la ami. Accetta con gratitudine quello che ti danno anche se non è al cento per cento di tuo gradimento.