Oroscopo Branko domani 15 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Sei una persona fortunata, almeno non ti lascia mai nei momenti difficili, ma devi controllare di più le tue spese e avere un po’ più di testa perché non è mai prudente dipendere dalla dea Fortuna. Se hai intenzione di entrare in un’attività che pensi ti darà molti soldi, dovresti riconsiderare.

Capricorno

Stai per compiere un passo che potrebbe essere estremamente negativo per te, una decisione legata al lavoro o agli affari che ritieni porterà al successo e in realtà potrebbe essere il contrario. Ci hai pensato molto, ma non conosci tutti i pezzi del puzzle, conosci solo una parte, l’altra ti è stata nascosta.

Acquario

Oggi ti conviene agire con molta prudenza e pensare molto alle cose prima di agire, anche se ti fosse possibile, ti farebbe molto bene lasciare qualche decisione importante che avevi pensato di prendere oggi per dopo. Questo non è un buon momento e le cose non andranno come vorresti. Non lasciarti ingannare dalle apparenze.

Pesci

Non lasciare per domani problemi che puoi risolvere oggi. Ci sono questioni che non possono aspettare e devi prendere una decisione in questo momento, devi solo avere coraggio e buttarti nell’arena perché andrà tutto bene. Coloro che vogliono farti del male non lo otterranno e alla fine saranno loro a finire male.