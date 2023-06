Oroscopo Branko domani 15 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Avrai una giornata molto fortunata e fruttuosa, ma in realtà sarà solo il culmine di un grande sforzo che hai fatto per molto tempo e che ora darà i frutti che meriti. Possibile arrivo di denaro o qualche successo lavorativo che ti porterà anche dei cambiamenti molto favorevoli nelle finanze.

Vergine

Cambiamenti favorevoli nella situazione economica o problemi finanziari che vengono risolti dopo averti preoccupato molto negli ultimi giorni. È una giornata favorevole, ma soprattutto per le questioni materiali, anche i vostri sforzi e sacrifici cominceranno ad essere riconosciuti e valorizzati come meritate davvero.

Bilancia

Fai attenzione a ciò che ti circonda perché ti stanno spiando, o almeno sono molto più consapevoli di ciò che dici o fai di quanto pensi. Dovresti anche tenere d’occhio il tuo telefono cellulare nel caso in cui uno spyware sia stato inserito in te senza che tu te ne accorga. Il tuo cuore è nobile e buono, ma quelli intorno a te non sono così.

Scorpione

Hai una grande voglia di agire e lottare per i tuoi sogni, ma in realtà dovresti prendere le cose con più calma perché ciò che nella tua mente puoi vedere come molto semplice in realtà può essere molto più complesso. Hai voglia di combattere, ma ora ciò che sarebbe davvero nel tuo interesse è riflettere.