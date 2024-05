Dramma ad Arezzo: bambino di 4 anni cade dal terzo piano mentre la madre allatta il fratellino. Indagini in corso

Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Arezzo: un bambino di soli quattro anni e mezzo è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano nel quartiere di Saione. Il piccolo è ora in gravi condizioni.





Un grave incidente ha scosso la città di Arezzo, dove un bambino di appena 4 anni e mezzo è precipitato dalla finestra di un appartamento situato al terzo piano di un edificio in via del Trionfo, nel quartiere popolare di Saione. L’incidente è avvenuto mentre la madre del bambino era impegnata ad allattare il fratellino.

Il momento del dramma

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia, il bambino, approfittando di un momento di distrazione della madre, di origine bangladese, è riuscito a sfuggire alla sua vigilanza. Mentre giocava in terrazza vicino alla madre, il piccolo ha improvvisamente scavalcato la ringhiera, precipitando nel vuoto da un’altezza considerevole.

La reazione dei vicini e l’intervento dei soccorsi

Fortunatamente, alcuni vicini di casa hanno assistito alla scena e hanno immediatamente chiamato il 118. I soccorritori sono arrivati prontamente e hanno trasferito il bambino in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, a indicare la gravità estrema delle sue condizioni.

Indagini in corso

La Polizia di Stato sta attualmente conducendo indagini per chiarire la dinamica esatta dell’incidente. Al momento della caduta, in casa erano presenti anche gli zii dei bambini, mentre il padre non era presente. Le autorità stanno verificando tutte le circostanze per accertare eventuali responsabilità e garantire che simili tragedie possano essere evitate in futuro.

L’intera comunità è sconvolta e prega per la pronta guarigione del piccolo, mentre le forze dell’ordine continuano a raccogliere testimonianze e prove per fare piena luce sull’accaduto.