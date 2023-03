Oroscopo Branko domani 15 marzo 2023: gli astri dettagliati Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 15 marzo Sagittario

Oggi trascorrerai una giornata particolarmente bella perché avrai l’opportunità di dimostrare quanto vali come persona. Aiuterai o proteggerai disinteressatamente qualcuno vicino a te, salvandolo da un momento molto difficile o critico. Ma quello che non sai è che il destino te lo restituirà molto presto e con vendetta. Una giornata di gentilezza. La tua ispirazione e immaginazione sono al loro apice, Sagittario. Potresti voler provare una sorta di progetto artistico. Sarai sicuramente piacevolmente sorpreso dai risultati. Sei particolarmente sintonizzato sui sentimenti degli altri, quindi non esitare ad agire in base al tuo intuito. Oggi la logica passa in secondo piano rispetto all’istinto viscerale!

Oroscopo Branko 15 marzo Capricorno

Non c’è niente che ti rende più felice dei successi professionali meritati e riconosciuti, della possibilità di crescere e distinguerti grazie ai tuoi meriti. Bene, in questi giorni, o forse oggi, avrai qualche esperienza di queste caratteristiche, qualche successo o meritato riconoscimento. È tempo di raccogliere abbastanza frutti. Sei una persona sensibile e premurosa, Capricorno. Oggi ti senti particolarmente legato al tuo gruppo, anche quelli che non conosci bene. La tua natura gentile porta guarigione agli altri e molti benefici a te, che tu ne sia consapevole o meno. Dovresti sentirti felice e ottimista. Sei fisicamente in forma, hai un bell’aspetto e sarai felice di passare la giornata a socializzare.

Oroscopo Branko 15 marzo Acquario

Oggi ti aspetta una giornata piacevole, in cui prevarrà l’armonia con chi ti circonda e anche con i tuoi cari. È un momento eccellente per appianare gli spigoli con colleghi, familiari o forse con il tuo partner, per risolvere i disaccordi o persino perdonare una vecchia offesa. Successo nelle prove. C’è la possibilità che tu riceva un visitatore mattutino, Acquario. Sebbene sia una sorpresa, risulta essere gradita. È probabile che questo visitatore porti doni di qualche tipo, sotto forma di notizie interessanti o parole incoraggianti. Ascolta attentamente, ma fai attenzione ai pettegolezzi oziosi. Fai attenzione a non diffondere voci che non sai essere vere.

Oroscopo Branko 15 marzo Pesci

È una giornata un po’ difficile e dovrai scegliere tra affrontare i problemi con la diplomazia e la mano sinistra o con l’aggressività e l’imposizione. Ma se vuoi scegliere correttamente, dovrai applicare le due alternative a seconda del momento. Fai attenzione agli attacchi alle spalle dei tuoi nemici. È probabile che una lettera, una telefonata o una visita di un amante o di un amico intimo porti notizie interessanti a modo tuo. Le tue energie creative sono al massimo, Pesci, quindi perché non provare a scrivere, musicare, disegnare o dipingere? Dovrai spremere questa creatività tra molte commissioni, perché i pianeti indicano che oggi farai molti viaggi brevi.