Oroscopo Branko domani 16 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Un influsso leggermente avverso di Urano vi porterà tensioni o difficoltà inaspettate nelle vostre relazioni intime, sia sentimentali che familiari, tutte motivate da qualche spesa imprevista o da qualche altro tipo di problema legato al denaro. Dovresti essere prudente oggi nelle tue iniziative materiali.

Vergine

L’influsso dominante di Urano vi renderà molto più intuitivi e dato che la vostra testa non smette mai di lavorare e di pensare a tutto, nasceranno idee estremamente interessanti in relazione a questioni lavorative o finanziarie, che potrete mettere in pratica una volta terminate le vacanze, ma non smettere di farlo.

Bilancia

Attenzione perché se la settimana scorsa eri sotto il dominio del fortunato pianeta Giove, questa settimana sarà Urano a controllare il tuo destino e le cose potrebbero non andare come avevi programmato. Questa è una settimana di sorprese e non sempre andranno nella direzione che vorresti, soprattutto in amore.

Scorpione

Ti avvicinerai a questo giorno con passione, con grandi preoccupazioni e voglia di fare tante cose. È una buona giornata per te in cui troverai importanti sorprese in meglio, o che alla lunga finiranno per essere in meglio. Un momento eccellente per fare un viaggio o lasciare il tuo ambiente per visitare luoghi diversi.