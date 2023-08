Oroscopo Branko domani 16 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi sarà una giornata molto nervosa per te, il che non significa che sarà brutta, una giornata di molte preoccupazioni e voglia di fare cose in cui molti problemi ti affolleranno la testa. È un giorno festivo, ma ti sembrerà il contrario o ti comporterai come se fosse un giorno lavorativo. Grande attività nel complesso.

Capricorno

Ti aspetta una giornata fortunata, soprattutto nel campo dei sentimenti: amore, amicizia, famiglia, figli, ecc. Hai pochi momenti per sentirti veramente felice e in armonia con la vita, e proprio oggi potrebbe essere uno di quei momenti e lo sarà ancora di più se farai qualcosa da parte tua. Sogni e progetti futuri.

Acquario

Oggi dovete stare molto attenti perché Urano, il vostro pianeta dominante, sarà il più prominente o dominante per tutta questa settimana, ma i suoi influssi saranno poco armoniosi e questo potrebbe portarvi forti dissapori o discussioni familiari su questioni di ben poca importanza. Avrai nervi in ​​superficie.

Pesci

Non farti troppe illusioni in amore o cerca di far prevalere i tuoi sogni sulla realtà, perché questo ti porterà direttamente al precipizio. Accetta le cose come vengono e prendi l’amore come te lo porta il destino perché altrimenti questa settimana, o forse oggi, avrai una grande delusione.