Oroscopo Branko domani 16 gennaio 2023, le previsioni complete

Ariete

Potresti sentirti un po’ solo, anche un po’ malinconico. Forse hai ragione o forse no, ma in mezzo a questo bel momento che stai vivendo oggi, però, non ti sentirai troppo bene. Questo potrebbe anche non essere notato dai tuoi cari o da coloro che ti circondano, ma è solo temporaneo.

Toro

Sei costante e perseverante fino alla fine, eppure oggi ti sentirai prigioniero di una realtà, o di tutta una serie di circostanze, di cui non ti senti affatto felice. Vorresti mandare tutto al diavolo, rompere i legami e sentirti libero di volare, ma proprio il modo per farlo è quello che vivi adesso.

Gemelli

Forte impulso all’azione e all’attività, è una giornata ideale per uscire, socializzare, fare anche un piccolo viaggio, cercare nuovi ambienti e nuove persone. Sarai pieno di energia e voglia di fare, ma fortunatamente la canalizzerai bene, anche se ci sarà il rischio di qualche tensione con i tuoi cari.

Cancro

Una piccola delusione in amore ti minaccia, un’illusione che potrebbe finalmente sconvolgerti. È il momento di mettere insieme i sogni con la realtà e forse non uscirai bene da quell’esame, ma se qualcosa non va bene è meglio che succeda adesso, quando stava iniziando, piuttosto che quando è nel pieno della sua intensità .

Leone

Nonostante tutti i difetti che potresti avere, è anche vero che hai un grande cuore e una maggiore capacità di amare rispetto a molte altre persone. Oggi te ne renderai conto perché una persona che apprezzi ti deluderà, eppure saprai capire le sue motivazioni e arriverai a perdonarla.

Vergine

In alcuni momenti oggi ti sentirai molto felice o riuscirai finalmente a dimenticare tutti i problemi che ti sopraffanno e ti impediscono di goderti le cose belle della vita. Forse cerchi la solitudine o ti isoli da quelle cose o persone che ti fanno sentire sopraffatto, ma avrai bisogno di ritrovarti.

Bilancia

Sai sempre, meglio di chiunque altro, temporeggiare, cercare la concordia e il punto d’incontro, rinunciando se necessario ai tuoi diritti. Ma ci sono anche alcuni momenti, come accadrà a te oggi, in cui non ce la fai più e non avrai altra scelta che tirare fuori i piedi dal piatto, qualunque cosa accada. Una giornata travagliata.

Scorpione

Per un motivo o per l’altro, oggi devi valutare i tuoi sogni e le tue illusioni con la realtà. Siete in un buon momento e per il momento le strade sono spianate e, però, oggi avrete dei dubbi, avrete la sensazione che tutto potrebbe improvvisamente cambiare, che le vostre conquiste potrebbero non essere così salde o solide come vorreste.

Sagittario

Non sempre le cose vanno come vorremmo, a volte diamo il massimo eppure ci rispondono con un calcio o un disprezzo. Una cosa simile ti accadrà oggi con il tuo partner o una delle persone che ami di più, ma non biasimarli perché stanno passando un brutto momento, ma non te l’avevano detto.

Capricorno

Hai una capacità quasi illimitata di soffrire per amore, di dare tutto per la persona che ami o per la tua famiglia, e forse oggi hai bisogno di mettere in atto quella capacità. Sai meglio di chiunque altro come soffrire per chi ami di più, dai tutto senza aspettarti niente o quasi niente. Oggi bisogna seminare per poter raccogliere in futuro.

Acquario

Fai attenzione perché corri il rischio di essere ingannato o truffato. Hai una capacità migliore di chiunque altro di dare tutto per coloro che ami di più e aiutare coloro che ne hanno più bisogno, ma oggi devi stare attento altrimenti possono approfittare della tua gentilezza, soprattutto devi stare attento se ti chiedono i soldi.

Pesci

Sei buono e generoso per natura, ma oggi dovresti tenere al sicuro le tue finanze e i tuoi beni materiali. È un giorno molto propizio per te essere ingannato o truffato, e se uno dei tuoi cari ti chiede dei soldi, c’è una buona possibilità che non siano in grado di restituirteli in seguito. Cura.