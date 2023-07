Oroscopo Branko domani 16 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Protezione dalle avversità, il destino ti aiuterà ad affrontare una difficile situazione lavorativa o familiare. La tua vita è sempre piena di lotte o situazioni difficili, ma quando tutto sembra essere perduto, si presenta quell’opportunità che ti tira fuori dal precipizio all’ultimo momento. Qualcosa di simile accadrà a te oggi.

Toro

Oggi Venere, il vostro pianeta dominante, sarà afflitto e questo favorirà spiacevoli, delusioni o crolli nella vostra vita sentimentale, la realtà tende a prevalere su illusioni e sogni. Non sarà un fine settimana molto bello per questioni di cuore, ma ti aiuterà anche a vedere quello che prima non avresti voluto vedere.

Gemelli

Vi aspetta una giornata piacevole e piacevole, anche oggi avrete i piedi per terra in misura maggiore che in altre occasioni e vi preoccuperete maggiormente delle questioni legate al denaro e ai beni materiali. Ma, in ogni caso, le cose andranno bene per te ed è molto probabile che tu abbia gioia per quanto riguarda le finanze.

Cancro

È inutile ottenere tante cose se poi non hai nessuno con cui condividerle. La vittoria più grande che puoi avere è aprire il tuo cuore agli altri e condividere con chi ti ama l’immensa ricchezza che custodisci dentro. Oggi ti sentirai solo o anche un po’ triste a volte, devi riflettere.