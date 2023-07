Oroscopo Branko domani 16 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi ti mostrerai a chi ti circonda completamente felice e trionfante, perché in fondo sei un ottimista e vedi sempre il lato buono delle cose, però quella non è la tua realtà interiore perché hai appena subito una grande delusione legata all’amore o amicizia, eppure hai deciso di guardare avanti.

Capricorno

Venere è il pianeta dell’amore, ma non solo dell’amore che si riceve e si gode, ma anche di quello che si dona con generosità e senza interessi. Quando ami veramente, sei capace di dare tutto e fare i sacrifici più grandi, e oggi avrai l’opportunità di mostrare quel lato bello, altruista e sconosciuto della tua personalità.

Acquario

Se molte volte tiri fuori quel Don Chisciotte idealista e guerriero che ti porti dentro, oggi tirerai fuori Sancho Panza piuttosto perché ti aspetta una giornata molto familiare e piacevole in cui ti abbandonerai a semplici godimenti di natura domestica . In realtà, devi ricaricare le batterie per tornare ai tuoi ideali.

Pesci

Oggi avrai una di quelle giornate tipiche in cui dai tutto eppure, non solo non ricevi nulla in cambio, ma a volte puoi anche essere schiaffeggiato. Si tratta di qualcosa a cui sei quasi abituato, e poi alla fine il destino ti premia con un aiuto inaspettato, ma oggi chi ami di più ti farà piangere.