Oroscopo Branko domani 16 marzo 2023, le previsioni

Ariete

Suggerisco che in termini economici avanziate con i piedi di piombo e che vi predichiate un po’ di tempo per studiare le proposte commerciali che ricevete. Cerca di rallentare e preparare il terreno per il riposo, fai una sessione di massaggio!

Toro

Da buon toro fai fatica a partire, ma grazie all’influenza della Luna sul tuo segno ora ti sentirai motivato e avrai tutti gli stimoli per andare avanti. Le tue iniziative prospereranno, quindi nessuno meglio di te ti intralcerà.

Gemelli

La luna calante ti offre una giornata ideale per riflettere. Fai una sorta di rituale per dire addio alle esperienze dense che ti hanno colpito ultimamente. Aromatizza la tua casa con un’essenza rilassante, metti su musica dal ritmo morbido e cammina a piedi nudi.

Cancro

Oggi avrai l’opportunità di celebrare una riunione toccante con una persona che è stata tua amica per molto tempo. Darai un nuovo approccio ai tuoi link e vedrai le cose più chiaramente. Inoltre, valuterai la possibilità di aderire a un’associazione o cooperativa.

Leone

Ti sentirai al sicuro nell’arena pubblica mentre ti sostieni nella tua esperienza e traiettoria. Anche se sei in una fase di successo, non pensare alla sonnolenza o al riposo sugli allori. Determina il tuo prossimo piano e quali sono i prossimi passi.

Vergine

Le stelle ti dicono che è il momento giusto per seguire un nuovo percorso o cambiare rotta. Le previsioni per i campi legati alla conoscenza sono molto favorevoli, quindi considera seriamente l’opzione di formazione o fare carriera.

Bilancia

La luna transitará tu casa octava y hará que tu sensualidad, erotismo y atractivos hipnoticen a los demás. Te volverás una fruta prohibida e irresistible que todos querrán arrancar del árbol. Tú decides si quieres ejercer tus dominios a fondo.

Escorpio

Pondrás mayor energía en tus relaciones y en especial en tu vínculo de pareja o sociedad comercial. Si estás soltero te sugiero que orientes tu búsqueda hacia un perfil de personas prácticas. Pero evita las actitudes posesivas porque te arrepentirás.

Sagitario

Harás trabajo extra y te costará alejarte de tus obligaciones. A veces sientes que los demás exigen que seas productivo y eficiente y coartan tu libertad. Pero lo cierto es que cuando ves los resultados te sientes muy satisfecho con tu esfuerzo. Ten paciencia.

Capricorno

I tuoi capricci saranno soddisfatti e ti sentirai molto apprezzato. Ma non salire su un piedistallo e ti occupi anche di intrattenere l’essere che ami. Se hai bambini puoi cogliere l’occasione per fare loro un regalo o portarli a mangiare per mostrare loro quanto ci tieni.

Acquario

I tuoi parenti chiederanno maggiore attenzione e chiederanno il tuo soggiorno a casa. Ti consiglio di assecondare i loro ordini, anche se devi sospendere alcune delle partenze programmate. Preparare e condividere un pasto delizioso migliorerà il clima di convivenza.

Pesci

Ti sentirai supportato da chi ti accompagna e una persona in particolare ti porterà a coltivare nuovi interessi. Non escludere la possibilità di seguire un corso di cucina, ceramica o botanica. Aprirsi a diverse prospettive e scambi.