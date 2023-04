Oroscopo Branko domani 17 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

La fortuna ti accompagnerà in ogni percorso che intraprenderai oggi. Attenzione però a non voltarvi indietro, perché la nostalgia non sarà per voi una buona compagna di viaggio. Oggi raccoglierai tutto il coraggio necessario per esprimere i tuoi sentimenti autentici, rompendo i legami che fino ad ora ti limitavano. Stai affrontando una nuova fase della vita. Spendere più di quanto dovresti è male, ma non tanto quanto spendere quello che non hai. Indebitarsi non è una soluzione ai tuoi problemi finanziari. È meglio che tu faccia a meno del superfluo.

Capricorno

Un cambiamento nel tuo ambiente di lavoro ti darà maggiore libertà di movimento e orari. Ne trarrai grandi benefici perché d’ora in poi le routine diventeranno molto più flessibili. Una persona a te vicina sta cercando di manipolarti interpretando il ruolo di un martire. Non cadere nella trappola, non importa quanto sia triste. Questioni che sembravano impossibili da risolvere ora assumono una nuova veste. Con una dedizione sufficiente e uno sforzo moderato, otterrai un reddito considerevole in breve tempo. Prenditi cura della tua dieta durante la notte.

Acquario

Se fino ad ora sei stato solo, troverai presto una persona disposta a condividere la sua esistenza con te. Devi prepararti, perché il cambiamento non sarà facile. Ultimamente stai deviando molto dal percorso che tu stesso hai tracciato. Va bene cambiare i piani nel tempo, ma potresti andare un po’ troppo oltre. Qualche ammiratore segreto ti rivelerà i suoi sentimenti oggi e ne sarai lusingato. Devi chiarirgli che le tue intenzioni non sono di iniziare alcun tipo di relazione profonda con lui.

Pesci

Stai facendo grandi progressi nella tua voglia di aggiornarti su tutto ciò che riguarda le nuove tecnologie. Con poco sforzo sarai in grado di metterti in prima linea. Stai vivendo una fase di conquiste personali basate soprattutto sulla collaborazione con le persone intorno a te, anche con quelle che non sono particolarmente di tuo gradimento. I problemi economici degli ultimi tempi cominciano a scomparire o, almeno, a perdere importanza. I frutti del tuo lavoro si riflettono facilmente nel tuo conto corrente.