Oroscopo Branko domani 17 febbraio 2023, le previsioni

Ariete

Ariete, ti stanno cercando per problemi di parcheggio o per situazione con il veicolo, stai calmo. La giustizia è fatta in qualcosa di molto personale. Sarai ipersensibile. Le persone sposate dovrebbero lasciarsi trasportare dalla spontaneità. I single saranno molto riflessivi, immersi nei loro pensieri. Prenditi il tempo per rinnovarti. Credi in te stesso.

Toro

Toro, ti danno un documento in modo che tu possa leggerlo attentamente, non firmare nulla senza prima essere sicuro. Un viaggio che continua ad essere rimandato, sarà presto riattivato. Fai attenzione che qualcuno voglia manipolarti e raggiungere un obiettivo personale. Curiosità con l’immagine di un Angelo. Non lasciarti intimidire. Arriva qualcuno di molto caro, contatti piacevoli purché sinceri.

Gemelli

Gemelli, devi mettere i tuoi sensi in tutto ciò che riguarda la tua situazione professionale e il tuo futuro. Inizierai a vedere cambiamenti in qualcosa relativo al tuo lavoro. Un uomo appena incontrato ti fa una proposta interessante. Vedrai riapparire una persona del passato. Viaggi di piacere. Rilassati e goditi la condivisione con chi ti circonda.

Cancro

Cancro, cerca di armonizzare il tuo ambiente e parlare in tempo in una possibile situazione di discrepanza. Cambio di direzione e nuove idee di business. Fai troppo per così poco, ma l’amore non ha prezzo. La tua famiglia può e vuole darti il supporto emotivo di cui hai bisogno, ma devi cambiare il modo in cui vedi le cose, a volte è troppo chiuso.

Leone

Leone, allerta con decisioni che non sono le più convenienti. Organizza il tuo lavoro in casa. Attività notturne in piccoli gruppi, devi prenderti cura di te stesso la difficile situazione non è ancora finita, prenditi cura della tua salute. Nuove illusioni che arrivano e ti danno la forza di andare avanti. Patti duraturi e maggiore prosperità. Attenzione alla perdita di documenti.

Vergine

Vergine, trattative specifiche con il veicolo. Gli angeli sono sempre con te, in ogni momento sono lì per proteggerti e aiutarti, non temere. Non smettere di ascoltare il tuo io interiore e usa la tua intuizione in modo positivo. Attenzione ai cattivi investimenti. Presterai meno attenzione alla cura familiare e più personale, almeno per questa settimana.

Bilancia

Libbra, è tempo che tu diventi consapevole di qualcosa che sta accadendo e che non finisci di aumentare la consapevolezza. Prenditi cura del tuo stomaco e non commettere eccessi. C’è un amore ossessivo o una persona a cui pensi intensamente, stai attento. Ringraziamenti per il lavoro finito. Sii discreto. Preoccupazioni che possono farti ammalare. Trionfi e gioie, abbiate fede e non perdete la speranza.

Scorpione

Scorpione, aumento soddisfacente delle entrate delle imprese informali. Progresso per la tua famiglia. Allungare prima dell’allenamento, si possono avere crampi. Piani e metodologia di esecuzione che metterai in pratica al lavoro. Cambiamenti che promettono miglioramenti sulla tua strada, tutto sarà risolto con calma. Si va in vacanza.

Sagittario

Sagittario, gioie per soldi. Firmi qualcosa di importante. Non sentire pettegolezzi che sono fuori luogo. Malattia influenzale. Evoluzione dopo aver superato situazioni delicate. Chiedete aiuto agli angeli per mostrarvi il sentiero della luce da seguire. Devi prenderti del tempo per un massaggio personale e rilassarti per aiutarti a calmarti.

Capricorno

Capricorno, non credere a tutto ciò che sembra carino all’esterno. Farai uscite o passeggiate, ma ti sentirai solo poiché quello che ti aspetti non arriva. Devi proteggerti attraverso la Fede. Ti rendi conto di un errore. Viaggio o visita molto vantaggioso. Il tuo angelo custode è con te, chiamalo. Progressi nei prossimi giorni. È ora di riprendere gli studi.

Acquario

Acquario, valuta le tue esperienze, assumi gli errori e correggili, è il momento. Il negativo viene fuori dalla tua vita. Richiede di completare un lavoro in sospeso. Diverse persone ti stanno cercando per parlarti di un problema che devi risolvere. Evita le discussioni con i tuoi parenti, senti che non ti capiscono. Non ascoltare i pettegolezzi. Incontro tra cari amici.

Pesci

Pesci, hai gli strumenti e le risorse per ottenere ciò che hai in mente, quindi non ci sono scuse. Sorgeranno impegni a cui dovrai partecipare. Parola chiave la fraternità. Stai lontano da una persona con cui l’amicizia non ti si addice, saprai chi è. Ti chiederanno soldi e tu dirai di no. Vai in un posto molto carino che ti piace.