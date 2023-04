Oroscopo Branko domani 18 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Cerca di rimuovere il vecchio dalla tua vita, ciò che ti rallenta o ti limita e apriti a nuove esperienze di vita che sicuramente riempiranno il tuo spirito fino a traboccare. Hai bisogno di cambiamenti urgenti nella tua vita, per trasformare la tua esistenza verso la stabilità emotiva. E questo non sarà facile per te se non ti libererai da certe relazioni negative. I ricongiungimenti con elementi del passato possono essere gratificanti, ma devono essere puntuali perché se cerchi di far rivivere quel passato potresti compromettere il presente.

Vergine

Hai bisogno di un po’ più di fiducia in te stesso in questi giorni. Devi credere un po’ di più in quello che fai in modo che i tuoi sforzi si concretizzino. Fai attenzione al tuo spirito sognatore. Non ti piacciono troppo i cambiamenti, soprattutto se avvengono senza preavviso. Tuttavia, le sorprese che troverai oggi saranno in definitiva a tuo vantaggio. Niente panico. Fare ciò che ti piace davvero sarà il tuo obiettivo principale oggi. Essere te stesso, esprimerti liberamente saranno gli strumenti di cui avrai bisogno per avvicinarti alla felicità.

Bilancia

Oggi sarà un’ottima giornata da condividere con amici, colleghi o familiari. Incontrerai una persona che giocherà un ruolo importante nel tuo futuro. Si avvicina a te per guidarti attraverso sentieri che non conosci. Prova a seguire i loro consigli e arriverai dove vuoi in brevissimo tempo. In generale, le persone con senso dell’umorismo sono molto di tuo gradimento, ma tieni presente che le tue battute non sempre trovano l’eco che ti aspetti. Pertanto, fai attenzione alle battute pratiche.

Scorpione

Dedica tutto il tempo che ti serve per risolvere i tuoi problemi personali, quelli che hai lasciato andare per molti mesi e che presto potrebbero diventare problemi reali. Non dimenticare di essere grato alle persone che ti hanno dato tutto il loro supporto nel tempo. Alla fine della giornata avrai un sacco di motivi per divertirti e divertirti. Approfitta del tempo e non perdere le occasioni per celebrare la fortuna che stai avendo adesso. Quando si tratta di salute, le tue gambe ti daranno più di un problema.