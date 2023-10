Oroscopo Branko domani 18 ottobre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Dai una possibilità a una persona che ti ha deluso una volta, ma che fino ad ora non ti ha mai deluso. Rimarrai affascinato da una persona del sesso opposto. Se lavori nel mondo della comunicazione avrai un’ottima occasione per sorprendere con lavori originali. Ma non tardare a farlo o lo calpesteranno. Amare qualcuno che non dovresti è qualcosa con cui devi convivere in silenzio. Fino a quando i tuoi sentimenti non diventano chiari, è meglio mantenerli segreti.

Vergine

La riluttanza al lavoro è il risultato dell’assenza di obiettivi, devi progettare un piano con molte ambizioni. Sii molto puntuale ad un appuntamento che conta molto per te. La tua salute potrebbe spaventarti, ma non andrà oltre. Se seguirai alla lettera i consigli del medico, potrai recuperare molto prima di quanto pensi. Dopo gli ultimi eventi, nulla sarà più come prima e questo ti preoccupa. È tempo di affrontare il futuro con energia.

Bilancia

Il modo migliore per far andare le cose nella giusta direzione in una relazione romantica è avere una conversazione onesta su ciò che ciascuna persona vuole e ciò che non sopporta. Sorprenderete il vostro partner con una buona dose di passione e trascorrerete insieme delle ore molto piacevoli. Negli affari sorgono ostacoli che saprai superare. Oggi incontrerai una persona molto originale e interessante, che però può ferirti senza volerlo. Fai attenzione nei primi passi.

Scorpione

Evita scontri inutili con persone di rango superiore; non è nel tuo interesse confrontarti con chi presto avrà nelle sue mani il tuo futuro. Gli ostacoli che hai incontrato nel campo professionale sono più alti di quanto avevi inizialmente previsto. Ciò significa che dovrai investire più tempo. I tempi complicati che ha attraversato la tua relazione d’amore si stanno allontanando. Ritorneranno i momenti di passione e sentirai tranquillità.