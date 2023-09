Oroscopo Branko domani 18 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi ti ritroverai coinvolto in una questione di doppi appuntamenti che non potrà avvantaggiarti in alcun modo. Sii un po’ più rischioso e scegli, non ingannare nessuno, questo ti porterà solo problemi. Non ossessionarti nel sembrare qualcosa che non sei. Ti costa molta fatica e non ne vale davvero la pena. Se dai libero sfogo alla tua personalità otterrai risultati migliori. Le tue solite capacità di convincere gli altri a collaborare su proposte o piani che hai ideato si moltiplicano. Otterrai ciò che cerchi.

Dovresti trattare le persone con un po’ più di affetto e non come macchine o oggetti progettati per soddisfare uno scopo nei tuoi piani personali. Attiri il denaro come una calamita. Questo magnetismo continuerà per alcuni giorni, quindi approfitta della serie. Qualcuno può approfittarsi di te. Se rispondi alle richieste del tuo partner con nuove richieste, non arriverai mai da nessuna parte. Cerca di concentrare la discussione su cose ragionevoli.

Gemelli

Avete una persona accanto, un amico, che intende instaurare con voi un rapporto più profondo in campo sentimentale. Dategli almeno una possibilità. I conflitti con i tuoi nemici si rilassano, ma è solo una tregua tattica, perché nel prossimo futuro incontrerai nuovi attacchi. Stai attento. Giornata favorevole all’armonia all’interno della coppia. Con un po’ di predisposizione da entrambe le parti raggiungerete accordi che dureranno a lungo.

Cancro

Oggi sarà una giornata tranquilla, propizia a godere delle piccole cose, dei dettagli che passano inosservati agli altri, ma che per te sono un piacere. Se ti senti triste o scoraggiato, oggi non ti mancherà qualcuno che ti dia una mano per farti uscire da quello stato d’animo. Non rifiutare le offerte di divertimento. Non puoi rimandare a dopo una conversazione seria con quella persona che ti sta addosso tutto il giorno e che ti chiede cose che non sei obbligato a fare.