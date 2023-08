Oroscopo Branko domani 19 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Non sempre la miglior difesa è un attacco, soprattutto in campo sentimentale. Puoi fare molti danni se ci pensi, ma alla lunga non ti ripagherà. Troppe cose all’ordine del giorno. Cancellane alcuni, perché altrimenti l’ansia finirà con le tue già poche forze. Se hai disagio, guarda il tuo fegato. Oggi sentirai di aver bisogno del doppio dello sforzo rispetto agli altri giorni per svolgere lo stesso carico di lavoro. Le tue forze si stanno esaurendo, cerca di riposare.

Sai benissimo cosa vuoi, di cosa hai bisogno e cosa puoi ottenere. Combina questi tre pezzi di conoscenza per andare avanti a un bivio imminente. Cerca di ottenere di più dai tuoi sforzi. In molte occasioni non sai come sfruttare al meglio le ore di lavoro che sviluppi e non vendi bene il tuo lavoro. La chiave per risolvere i problemi con il tuo partner è raggiungere un clima di sincero rispetto e accettazione delle differenze in modo naturale.

Acquario

La giornata sarà in salita nel primo pomeriggio, quindi dovrai fare uno sforzo per concludere la giornata con successo. Pensa positivo e agisci. Cerca di incorporare le idee degli altri nelle tue proposte. Oltre ad arricchirli, otterrai un ampio consenso che sarà molto favorevole per i tuoi progetti. Ti si presenterà l’opportunità di guadagnare la fiducia di una persona che ti interessa molto in campo sentimentale. È un risultato, ma non saltare troppo lontano.

Pesci

La verità su una questione poco chiara comincerà a vedersi oggi, anche se bisognerà attendere per completare il puzzle. Preparati per una sorpresa. Ti stanno arrivando informazioni molto preziose, che possono risolvere molti dei problemi che ora ti preoccupano. È possibile che l’indizio ti arrivi attraverso la stampa. Difficilmente ci crederai, ma oggi realizzerai quasi tutto ciò che ti sei prefissato, non importa quanto complicato possa sembrare. Poniti sfide importanti oggi, sei su un tiro.