Oroscopo Branko domani 19 marzo 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 19 marzo Sagittario

Grande bisogno di viaggiare, di uscire dal tuo ambiente abituale, di allontanarti dalla quotidianità che ti sta soffocando giorno dopo giorno. Un ottimo momento per entrare in contatto con la natura o il mare, che sono gli elementi in cui ci si sente più felici. Se non hai altra scelta che lavorare allora ti dedicherai a fantasticare su un viaggio immediato.

Oroscopo Branko 19 marzo Capricorno

Hai difficoltà a rilassarti, lasciar andare la tensione, lasciarti andare. Sogni sempre il momento per lasciarti andare ed essere felice, abbandonarti alle gioie e ai piaceri. Ma quando arriva quel momento, non puoi abbandonare la tensione che da sempre ti accompagna ed è legata al tuo profondo bisogno di controllare la situazione. Questo è quello che ti succederà oggi.

Oroscopo Branko 19 marzo Acquario

Dopo un periodo favorevole in cui a volte vi siete sentiti felici e le cose sono andate secondo i vostri desideri, sprofonderete improvvisamente nella malinconia e nel pessimismo per motivi sentimentali o, semplicemente, di natura emotiva. Forse cerchi la solitudine o ti ritiri un po’ da chi ti circonda. Ma è temporaneo.

Oroscopo Branko 19 marzo Pesci

Oggi l’influsso di Nettuno, in transito nel vostro segno, vi predispone a subire qualche turbamento o delusione in questioni di cuore e tutto indica che vi attende una giornata difficile in campo affettivo. I tuoi sogni e le tue illusioni si scontreranno dolorosamente con la realtà, ma in fondo il destino ti farebbe un grande favore.