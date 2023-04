Oroscopo Branko oggi domenica 2 aprile 2023: pronostico zodiacale da Ariete a Cancro

Ariete

Organizza i tuoi spazi, programma l’agenda della settimana ed elimina le questioni in sospeso. Approfitta della domenica per risolvere questioni pratiche e pianificare i prossimi passi sul lavoro. Un progetto di vita domestica o familiare acquisirà slancio, deciderà i dettagli. Il comfort e la sicurezza saranno importanti in questa fase di nuovi inizi e traguardi. Gli sforzi saranno premiati. Lo stress e l’ansia potrebbero consumarti se non te la prendi comoda. Amore : con quella persona speciale, i sentimenti iniziano a emergere. Lavoro : Sforzati sì, ma non lasciarti abusare di te. Denaro : Affascinante il tuo modo di gestire l’economia. Salute : organizza le tue priorità in un diario.