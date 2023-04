Oroscopo Branko oggi domenica 2 aprile 2023: pronostico stellare da Sagittario a Pesci

Pesci

Cerca nell’amore l’ispirazione per nuovi progetti. La domenica porterà momenti affettuosi, atteggiamento nelle relazioni e un clima di romanticismo nella vita intima. Cogli l’occasione per esprimere i tuoi sentimenti con emozione, condividere sogni e godere di diversi piaceri in ottima compagnia. Le conversazioni di oggi dissolveranno le fantasie negative e apriranno la tua mente. Rinnova i concetti! Oggi vorrai uscire e divertirti un po’. Amore : le coppie oggi avranno dei piani. Lavoro : se lavori, ti aspetta una giornata produttiva. Denaro : i piani di riforma potrebbero portare a una spesa maggiore del previsto. Salute : piccoli disturbi ti avvertono che dovresti visitare il medico di tanto in tanto.