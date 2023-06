Oroscopo Branko domani 2 giugno 2023: predizioni in anteprima Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Energia ben canalizzata, predominanza di attività ed entusiasmo. È un giorno favorevole per le questioni lavorative, soprattutto per prendere iniziative e decisioni, o anche correre un rischio maggiore del solito. Buon momento se vuoi iniziare un progetto. Favorirà anche l’armonia familiare. Tutto ciò che riguarda l’amore e il denaro è ora molto ben aspettato. Se sei positivo non ti viene negato nulla, Ariete. L’Universo cospira per renderti felice. La tua vita sentimentale si accende di fuoco appassionato. Raggiungerai l’impossibile parlando cuore a cuore con chi ti interessa.

PAROLA SACRA: Fuoco

NUMERI FORTUNATI: 27, 9, 12

Toro

Oggi dovresti agire con prudenza, pensare alle cose prima di farle perché i tuoi nemici saranno particolarmente attivi e cercheranno di intrappolarti in relazione al lavoro o alle finanze. Oggi le vostre strade saranno piene di pericoli, ma Giove vi protegge e alla fine uscirete dalla prova a pieni voti. Ora sei molto romantico e sognatore, Toro. Fai rivivere ricordi indimenticabili e momenti romantici. L’energia planetaria ti favorisce in amore e ti conduce verso nuove e importanti realtà. Si aspetta anche successi e risultati professionali. I soldi ti arriveranno inaspettatamente.

PAROLA SACRA: Fuoco

NUMERI FORTUNATI: 27, 9, 12

Gemelli

Ti aspetta un giorno in cui prevarranno la pace e l’armonia. La temibile influenza di Saturno si sta finalmente allontanando e per questo non solo riprenderai gradualmente il controllo degli eventi, ma soprattutto ritroverai la speranza e l’ispirazione che ti indica sempre la strada da percorrere. Le stelle ti incoraggiano a formalizzare relazioni sentimentali e professionali. Tutto ciò che è apparentemente negativo diventa la tua lezione più preziosa. Il tuo periodo è arrivato per perdonare, dimenticare e iniziare una nuova vita. Per quanto riguarda la tua salute, mettiti in condizioni ottimali e sembrerai splendido.

PAROLA SACRA: Fuoco

NUMERI FORTUNATI: 27, 9, 12

Cancro

La giornata inizierà per te con tanti fardelli e problemi che ti cadranno addosso come macerie, ma non ti devi preoccupare perché si risolveranno prima di quanto pensi e con più facilità di quanto avresti immaginato. La fortuna è con te più di quanto pensi e anche se le circostanze sono difficili, ci riuscirai. Ora diventi un portatore di salute e saggezza per gli altri. Le tue parole guariscono e ispirano molti, Cancro. Sarai più franco e coraggioso nell’esprimere ciò che senti. Non rimpiangerai l’amore fallito, mentre ti apri a una nuova fase della tua vita in cui proporrai di essere felice con la tua anima gemella.