Oroscopo Branko domani 2 maggio 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi vi sentirete più liberi e meno limitati da convenzioni, regole e leggi. Sarai più aperto e impulsivo del solito. Allo stesso tempo, sarai pronto a spostare le montagne, se necessario per aiutare gli altri. Se ti trovi in una situazione preoccupante nella tua vita amorosa, avrai l’opportunità di vedere le cose più chiaramente e bandire i dubbi che ti perseguitano da alcune settimane. Dovresti essere attento, Ariete.

Toro

Questo è un giorno creativo per te perché ti senti abbastanza coraggioso da fare le cose in un modo diverso. Potresti dare una nuova svolta a qualcosa. Potresti anche andare in vacanza di sorpresa o socializzare impulsivamente. Oggi, il comportamento del tuo partner e alcuni aspetti del sesso opposto ti porteranno a porti migliaia di domande. Toro, non saltare alle conclusioni prematuramente. Parla con lei senza dare lezioni e non agire in modo avventato.

Gemelli

Oggi hai molta energia per introdurre miglioramenti a casa. Puoi riorganizzare i mobili o affrontare progetti fai-da-te. Puoi anche liberarti coraggiosamente da alcune regole familiari. Evita discussioni accese, che drenano la tua energia. Eccoti qui, felice e rilassato, e con più tempo libero. È l’opportunità che stavi aspettando per sollevare una questione delicata con il tuo partner. Gemelli, il tuo senso dell’ironia sarà la chiave del successo.

Cancro

Oggi ti senti impulsivo ed energico. Improvvisamente, potresti fare un breve viaggio. Puoi parlare con vicini, parenti e fratelli. Ti sentirai irrequieto in modo ottimista e ansioso che accada qualcosa di nuovo. Senti il bisogno di cambiare. Cancro, questo è il momento di tornare indietro ed esplorare appieno le tue passioni. Resisti all’impulso di appoggiarti al tuo partner e caricare le batterie di tua spontanea volontà.

Leone

Questo può essere un giorno emozionante per molti Leo. Il clima è costruttivo e gratificante sul fronte delle relazioni e la fortuna è con te per forgiare nuovi legami. Perdi troppo tempo in questioni banali e questo ti sta logorando. Oggi puoi sentire il Nirvana più assoluto tra le braccia del tuo partner. La tua comprensione è magica e senti che i tuoi desideri più segreti e potenti sono soddisfatti. Se sei single, non stare a casa e uscire.

Vergine

Oggi possono sorgere nuove attività, nuovi incontri e altre situazioni inaspettate perché vuoi liberarti dalla tua routine quotidiana. Puoi avere il coraggio di abbattere le barriere e fare esattamente quello che vuoi. Potresti anche esprimere alcuni talenti che non sapevi di avere. Il tuo bisogno di stabilità emotiva ti rende meno aperto alle opportunità di godere e queste sono molto presenti. Vergine, potresti superare questo ritardo semplicemente lasciando che le cose facciano il loro corso.

Bilancia

Qualsiasi cambiamento che si verifica oggi può essere più sottile e forse dietro le quinte. Tuttavia, sei pronto a tutto e i tuoi occhi sono spalancati. Gli incontri che avrete saranno piacevoli e vi daranno fiducia. Questo potrebbe essere uno dei giorni migliori del mese per alcuni Bilancia. Fai o intraprendi tutto ciò che è più vicino al tuo cuore oggi. La tua vita amorosa sta cambiando in meglio. Le vostre fondamenta saranno rafforzate da interrogatori spontanei. Dovresti chiedere al tuo partner cosa ne pensa.

Scorpione

Incontri inaspettati con amici e gruppi renderanno questa giornata interessante. Scorpione, hai la sensazione di rompere i confini e provare cose nuove perché ti senti coraggioso e avventuroso. Tutto è possibile. Se vuoi evitare delusioni e conflitti di ogni tipo nella tua vita amorosa, non cedere all’impulsività che regna intorno a te. Dovresti mantenere il tuo autocontrollo e interagire con tatto per evitare situazioni che creano svantaggi.

Sagittario

La tua ambizione è eccitata e potresti improvvisamente dimostrare un comportamento insolito. Potresti impressionare capi, genitori, insegnanti o personalità importanti. In effetti, un incontro a sorpresa con qualcuno in autorità potrebbe innescare una nuova svolta degli eventi. È un giorno di sorprese. Sagittario, alcune collaborazioni redditizie saranno possibili. Basta ignorare le apparenze, sarete sorpresi. Avrai un istinto naturale per cercare di ravvivare la tua relazione e il tuo partner ti mostrerà la sua gratitudine.

Capricorno

Oggi improvvise opportunità di viaggiare, acquisire più conoscenze o abilità possono sorgere per alcuni Capricorno. Questa è una giornata ad alta energia e le persone sono desiderose di esplorare nuove idee e modi di fare le cose. Potresti incontrare qualcuno di diverso e originale. Se ascolti determinate conversazioni, scoprirai alcune interessanti opportunità promozionali. Sarai ricompensato per gli impegni che il tuo partner pensa che prenderai. Non c’è nulla di cui preoccuparsi, basta seguire il tuo cuore e lasciarlo parlare.

Acquario

Rivendichi ad alta voce la tua indipendenza e vuoi vivere l’amore senza impegno, senza coercizione o patti. Tuttavia, le tue relazioni sociali prosperano in un clima caldo e alcune scoperte saranno eccitanti. Un cielo benevolo e complice ti vizia. La tua capacità di adattarti al cambiamento ti porta fortuna. Fai bene a mantenere una mente aperta verso le diverse opzioni che affronti. Ora è il momento di prendere una decisione. Acquario, i nuovi incontri saranno pieni di promesse.

Pesci

Amici e partner possono fare qualcosa che ti sorprende oggi. In effetti, potrebbe essere liberatorio. Dovrai porti alcune domande e imparare a pensare in modo più flessibile se vuoi vivere i tuoi desideri. Vai avanti Pesci e sbarazzati dei dubbi che sono l’unica cosa che ti ostacola. L’eccitazione è nell’aria. Approfitta di questa opportunità. Assapori l’amore al massimo. Il tuo partner dimostra i suoi sentimenti e ti aiuterà a realizzare le tue idee. Guarderete insieme nella stessa direzione.