Oroscopo Branko domani 2 marzo 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 2 marzo Ariete

Andrai più a fondo nell’anima dei tuoi amici e della tua famiglia. Leggerai l’interno di tutti coloro che entrano nella tua cerchia. I pianeti ti riempiono di ispirazione per abbellire il mondo che ti circonda. Le persone del tuo ieri ritornano totalmente cambiate e le persone del tuo oggi ti daranno l’aiuto e la luce per andare avanti in tutto ciò di cui hai bisogno.

PAROLA SACRA: abbellire

abbellire NUMERI FORTUNATI: 21, 17, 14

Oroscopo Branko 2 marzo Toro

L’ambientazione romantica sarà ricca di emozione e tanta sensualità. Ciò che entra nella tua vita è perché ti si addice. Affascinerai molti con la tua affascinante personalità. Parla, scrivi, canta, esprimi e dì tutto ciò che hai nel cuore. Il tuo mondo spirituale si arricchisce di esperienze meravigliose.

PAROLA SACRA: abbellire

abbellire NUMERI FORTUNATI: 21, 17, 14

Oroscopo Branko 2 marzo Gemelli

Cambia il tuo fitto programma di attività per uno più calmo. Ora è il momento di prenderti del tempo per te stesso, per fare ciò che ti rende felice. Non continuare a sprecare le tue energie donando e compiacendo chi si appoggia a te. Metti in ordine la tua mente, il tuo cuore, la tua casa, la tua vita. Non permettere a nessuno di offenderti o di turbare la tua pace.

PAROLA SACRA: abbellire

abbellire NUMERI FORTUNATI: 21, 17, 14

Oroscopo Branko 2 marzo Cancro

Ridi oggi al commento maligno e stai lontano dallo scandalo. Non firmare documenti che non ti sono chiari. Prenditi il ​​tempo per leggere tra le righe e, soprattutto, consulta dei professionisti. Chiuditi all’energia negativa che potrebbe circondarti. Lascia che le tue antenne psichiche ti dicano cosa e chi ti si addice al tuo fianco.