Oroscopo Branko domani 2 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Ariete, riempiti di buona energia, avrai tentativi consecutivi di abbattere gli ostacoli, sei una persona coraggiosa. Agitazione emotiva dal vedere qualcuno che non ti aspettavi. Oggi vedrete ancora una volta che è molto bello dare, poiché ricevete molto di più sul posto, in quella gioia di sentire cuori felici vicino a voi.

Toro

Toro, a volte pensi di lasciare il tuo lavoro e a volte di rimanere, quell’indecisione ti fa stagnare, sii grato per il lavoro che hai. Questo è l’inizio di una fase positiva per voi e per i vostri. Se stai bene, anche chi ti circonda starà bene e sarà felice. Chiedi consiglio a qualcuno che ha più esperienza di te e prendi la decisione giusta.

Gemelli

Gemelli, arriva una nuova opportunità di lavoro favorevole per te. Successi. Stai lontano dalle persone negative, specialmente quelle che spesso non ti piacciono. Chiarisci una questione a lungo in sospeso con una persona cara. Non dimenticare chi ti ha aiutato e incoraggiato quando pensavi che tutto fosse perduto. Successi in tutto.

Cancro

Cancro, cogli l’attimo, le opportunità non sono così facili. Devi essere attento e approfittarne. Fai attenzione alle persone disoneste che ti cercano per interesse. Hai bisogno di una purificazione spirituale o eseguire una pratica quotidiana, la meditazione e un bagno con sale marino saranno una buona alternativa.

Leone

Leone, ricevi notizie, sperando di essere favorevole. Devi chiarire qualcosa relativo al denaro con una persona. Sei una persona disciplinata, che ti aiuta a bilanciare la tua vita e quella degli altri. Nonostante gli eventi che stai vivendo, cerchi di mantenere l’ordine nella tua vita e nella tua famiglia in modo che le cose non vadano fuori controllo.

Vergine

Vergine, emozioni per chi viene al tuo fianco con una proposta interessante. Ritorno di qualcuno dal passato. Buona settimana per fare acquisizioni che ti aiutano a lavorare, shopping online. Hai la volontà di avere successo, colpi di fortuna con aziende fiorenti. Sarà opportuno concludere accordi amichevoli con le persone che ami.

Bilancia

Bilancia, nuovo progetto Nonostante tutto quello che è successo, l’imprevedibile che hai di fronte puoi affrontare e superare per tutto ciò che hai imparato. Trionfa sulle difficoltà grazie alla tua tenacia. Devi prenderti cura della tua salute evitando grassi e zuccheri in eccesso, devi avere più forza di volontà. Sarai sorpreso perché le persone che non conosci vorranno avere la tua amicizia.

Scorpione

Scorpione, inizi a capire come funziona il karma e capisci anche che ci sono forze al di fuori del tuo controllo, usale a tuo vantaggio. Sei caratterizzato dall’essere ottimista, la tua gioia contagia chiunque. Anche se tutto è nuvoloso, troverai sempre un modo per brillare. Coloro che ti conoscono vorranno avvicinarsi a te, le tue parole sagge illumineranno i loro sentieri.

Sagittario

Sagittario, ispirazione creativa, non lasciarti inibire o limitare. Dopo una pausa, un riavvio. Le vecchie differenze verranno alla luce. Ricorda che i rifiuti che non vengono gettati via, si accumulano. Agisci con saggezza. Riconciliazione e armonizzazione delle differenze basate su accordi. Farai cambiamenti efficaci in casa.

Capricorno

Capricorno, nel corso di questo ciclo tutto ciò che fai dal cuore sarà per il tuo beneficio, ciò che fai forzatamente ti peserà due volte. Stai lontano dai conflitti e da chiunque voglia essere coinvolto nei problemi. Fai attenzione quando dai risposte aggressive, una trance negativa ma temporanea che devi controllare.

Acquario

Acquario, cambierai positivamente una situazione. Non lasciarti coinvolgere dagli altri in un problema che non ti appartiene affatto, tutti coloro che si assumono la responsabilità delle loro cose. Documenti risolti. Distanziamento con la coppia perché ognuno ha cose da fare separatamente, ricorda che l’amore può fare tutto.

Pesci

Pesci, dai la priorità a ciò che è la prima cosa che puoi fare e ciò che è alla tua portata. La fortuna è dalla tua parte. Tutto è a tuo favore e puoi contare su un cambiamento favorevole nella tua vita. Ora puoi fare un passo importante e vivere un’esperienza di felicità accanto ai tuoi cari. Le tensioni accumulate dalla gelosia, evitano i risentimenti.