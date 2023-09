Oroscopo Branko domani 2 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Ostacoli, blocchi o difficoltà che ti faranno capire che devi affrontare nuove strade o nuove iniziative per arrivare a una soluzione alle cose che ti preoccupano in questo momento, sia nella sfera professionale e materiale che nella vita intima e familiare. Non è una brutta giornata, ma dovresti fare le cose diversamente.

Toro

Oggi potresti non avere una bella giornata, almeno in apparenza, perché rimarrai deluso o addirittura tradito. Tuttavia, in questo momento sei protetto dal più benefico dei pianeti, Giove, e ciò che sembra brutto in superficie potrebbe rivelarsi buono o molto buono per te.

Gemelli

Rischio di tensioni e turbamenti nella vostra vita sentimentale, o con una persona cara. Tensioni inaspettate che minacceranno la stabilità o addirittura la persistenza di quel rapporto. È un giorno di sorprese che potrebbe rivelarsi spiacevole e non vi conviene entrare in discussioni o conflitti se avete la possibilità di evitarlo.

Cancro

Momento di illusione, ottimismo e speranza che sarà supportato anche dal fatto che oggi le cose ti andranno bene, ma non è un ottimismo molto solido, poiché ad un certo momento, piuttosto verso la seconda metà della giornata, il tuo l’umore potrebbe improvvisamente cambiare in peggio. Non hai davvero nulla da temere.