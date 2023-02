Oroscopo Branko domani 20 febbraio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 20 febbraio Ariete

Oggi si celebra il giorno dell’amore e tu, Ariete, ti illumini di passione come un segno di fuoco che sei. Niente può fermarti se vuoi riversare tutta quella passione nella persona amata. Se non hai un partner, oggi farai di tutto per condividere con qualcuno che ti piace. Qualcuno che conosci già ti farà un regalo molto speciale. Numeri fortunati: 50, 6, 12.

Oroscopo Branko 20 febbraio Toro

I ricordi passati rifioriscono nel giorno dell’amore. Forse ci sono ancora pensieri nella tua mente e nel cuore di qualcuno che ha lasciato un’impronta profonda nella tua vita. È tempo di nuovi inizi quindi metti da parte la malinconia e ciò che avrebbe potuto essere e non è stato e gettati nella conquista di un nuovo amore. Numeri fortunati: 38, 19, 24.

Oroscopo Branko 20 febbraio Gemelli

Attiva oggi stesso i tuoi metodi di seduzione. Non lasciare che l’amore scivoli via. Il vostro accresciuto fascino personale è ulteriormente esaltato nel giorno dell’amore. Ti piacerà vestirti in modo un po ‘provocante, che potrebbe portarti alcuni problemi sul posto di lavoro. Stabilisci una via di mezzo e tutti saranno soddisfatti. Numeri fortunati: 38, 41, 2.

Oroscopo Branko 20 febbraio Cancro

Il tuo senso di organizzazione ti porterà a pianificare molto presto oggi. Lavoro e gioco sono mescolati. Ti fermerai nel tuo fitto programma per dire a quella persona speciale quanto la ami. Accetta con gratitudine ciò che ti danno anche se non è al cento per cento di tuo gradimento. Numeri fortunati: 8, 39, 45.