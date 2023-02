Oroscopo Branko domani 20 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 20 febbraio Leone

Oggi te la prenderai comoda dal momento che non vuoi impegnarti formalmente in questo momento, ma sei sicuro di divertirti. Ogni incontro sociale promette di essere un successo. Come host sarai il migliore. Cupido freccia il tuo cuore e lancerai le tue frecce contro quella persona che ti piace così tanto. Numeri fortunati: 5, 11, 9.

Oroscopo Branko 20 febbraio Vergine

Oggi è un giorno pieno di magia per te. Sarai molto attraente in quanto irradierai bellezza e passione. L’energia planetaria vi spinge lungo i sentieri che conducono all’amore. Metterai un tocco speciale su tutto ciò che fai. Attenzione a non cadere nella tentazione di mangiare troppi cioccolatini o dolci. Guarda la tua dieta, Vergine. Numeri fortunati: 21, 33, 14.

Oroscopo Branko 20 febbraio Bilancia

Unisciti ai tuoi buoni amici e ai tuoi cari nel festeggiare con gioia San Valentino. Dai valore a ciò che hai ora, nel presente, Bilancia. È tempo di realizzare nuovi piani, sia personalmente che professionalmente. Scarta dalla tua vita tutto ciò che può portarti ricordi amari. Numeri fortunati: 20, 32, 16.

Oroscopo Branko 20 febbraio Scorpione

È tempo di condividere con i tuoi colleghi, familiari e persone care. Un saluto, un bacio, un abbraccio saranno sufficienti per esprimere i tuoi sentimenti in questo giorno. Una dimenticanza da parte tua potrebbe costarti cara oggi. Fai una lista di persone che devi chiamare per esprimere il tuo amore. Numeri fortunati: 10, 9, 1.