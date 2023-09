Oroscopo Branko domani 20 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Anche se eri sicuro che avresti ricevuto molto aiuto e che tutto sarebbe andato a tuo favore, oggi però dovrai affrontare da solo un importante problema legato al tuo lavoro o alla tua economia. Alla fine, con molti sforzi, otterrai che la situazione si risolva a tuo favore, ma unita ad un’amara delusione.

Toro

Fai attenzione all’inganno e al tradimento, o forse anche all’autoinganno. In questo momento il nebuloso e confuso pianeta Nettuno è potente e dissonante. Fai molta attenzione se oggi devi svolgere un lavoro importante o una transazione finanziaria, e ancora di più se lo fai con altri partner.

Gemelli

Hai molte possibilità di rimanere deluso, o addirittura di subire un vero e proprio tradimento, a livello personale, sia in amore che in amicizia. Cercate di non mescolare l’amicizia e l’amore con il denaro o gli affari e, se lo avete già fatto, fate molta attenzione perché le cose non sono come sembrano. Anche se alla fine sarai fortunato.

Cancro

Adesso devi muoverti con cautela, riflettendo sulle cose prima di farle, devi stare attento nel caso in cui ti fidi della persona sbagliata e doni la tua amicizia o il tuo affetto a qualcuno che nel profondo ti invidia e vuole solo ferirti. Per fortuna adesso sei in un buon momento e alla fine il destino ti proteggerà.