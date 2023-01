Oroscopo Branko domani 21 gennaio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Brano 21 gennaio Leone

A poco a poco stai verificando come i tuoi sogni si stanno realizzando, con uno sforzo costante stai aprendo le strade perché ciò avvenga a medio o lungo termine. Hai appena iniziato un anno che promette molto ed è ora di mettere tutta la carne alla griglia. Al momento oggi ti aspettano gioie e buone notizie.

Oroscopo Brano 21 gennaio Vergine

Anche se tutto va bene, a volte è quasi impossibile evitare di affinare il tutto e persino di cadere nella malinconia o lasciarsi trasportare da certi atteggiamenti distruttivi. Qualcosa del genere ti succederà oggi, in parte perché hai un grande esaurimento mentale. Ti rendi conto che tutto ti costa molto lavoro e poi i frutti sono molto piccoli.

Oroscopo Brano 21 gennaio Bilancia

Questa sarà una buona giornata per questioni materiali e finanziarie, buona per qualsiasi iniziativa o decisione che prenderai e puoi anche portare gioia legata al denaro, forse un problema risolto o buone notizie legate alle finanze. Ma sarai un po’ malinconico.

Oroscopo Brano 21 gennaio Scorpione

Devi rimanere fermo, sia nella tua opinione che in ciò che stai facendo o promuovendo. Non permettere agli altri di costringerti ad andare in un’altra strada, perché questa è quella che ti porterà alla vittoria, anche se in superficie non sembra la più adatta. Ti aspetta una giornata di lotta e tensione, ma alla fine prevarrai sugli altri.