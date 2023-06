Oroscopo Branko domani 21 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Oggi ti sentirai più a tuo agio in compagnia di tante persone. È probabile che troverai qualcuno che in futuro giocherà un ruolo determinante nella tua vita. Non avete fatto molto bene con i conti interni e potreste ritrovarvi con una spiacevole sorpresa a fine mese in campo economico. Le soddisfazioni verranno dalla mano dell’amore, otterrai alcune delle tue pretese da soddisfare. Attenzione alle diete troppo radicali.

Toro

Le preoccupazioni generate in questi giorni hanno influito in maniera decisiva sulla tua salute, cerca di riposare quanto ti serve. Non dovresti uscire a festeggiare. Fidati di uno dei tuoi migliori amici quando affronti un problema per il quale avrai bisogno di aiuto. Sul piano sentimentale la relazione procede, ma molto lentamente. Troverai una persona che condivide buona parte dei tuoi hobby, ma che potrebbe non essere compatibile dal punto di vista affettivo. Attento.

Gemelli

Non dare nulla per scontato nella tua relazione sentimentale. È necessario garantire ogni passaggio e prendersi cura dei progressi compiuti finora. Le cose possono andare anche meglio. In ogni caso, stai attraversando dei bei momenti quando si tratta di amore, e questo ti mette in una situazione di vita molto positiva sotto tutti gli aspetti. Tutto intorno a te è positivo adesso. Tuttavia, il percorso verso l’equilibrio passa attraverso l’eliminazione di alcuni vizi che non ti aiutano affatto. Fuggi gli eccessi per raggiungere una giusta media.

Cancro

Se non reagisci in tempo, i cambiamenti che si stanno preparando intorno a te possono lasciarti fuori dal gioco. Nuove e solide alleanze strategiche fanno al caso tuo. Stai lontano dalle persone squilibrate, con ossessioni che possono finire per colpirti senza che tu ci abbia niente a che fare. Non aver paura di dire di no a proposte folli. D’altra parte, non esitare a prendere il telefono per metterti in contatto con la persona che ami, potrebbe essere in attesa che tu faccia il primo passo. La fortuna ti accompagna.