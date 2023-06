Oroscopo Branko domani 21 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Ti si presentano davanti progetti molto interessanti a cui però ti sarà difficile accedere. Forse dovresti creare le tue opportunità adesso. Stai giocando molto in una scommessa finanziaria, è meglio pensarci due volte prima di firmare. Allora le cose non avranno un facile rovescio. Trattieni un po’ i tuoi primi impulsi e osserva le reazioni degli altri, se ti affretti darai delle opzioni ai tuoi concorrenti più diretti. La pazienza sarà molto preziosa.

Vergine

Hai bisogno di nuove idee, rinnovare approcci, per risolvere i problemi che devi affrontare. I vecchi schemi sono di scarsa utilità questa volta. Hai troppe preoccupazioni e troppo poco spazio per l’azione. Potrebbe essere saggio non preoccuparsi di cose che non puoi risolvere in questo momento. Anche se oggi ti sei ricongiunto con una parte del tuo passato, con una persona che ha avuto molto peso nella tua vita, devi guardare con fermezza al futuro e seguire la tua strada.

Bilancia

La tua situazione economica è buona, ma anche instabile. Non puoi permetterti di fare passi falsi, altrimenti ti ritroverai presto in preoccupanti problemi di liquidità. Emani energia da tutti i tuoi pori e questo ti fa avanzare molto velocemente. Se riesci a concentrare correttamente tutte le tue forze, i risultati saranno ancora migliori. Se vuoi che le tue relazioni amorose durino un po’ più a lungo, devi imparare a controllare un po’ di più il tuo carattere. Ciò non implica che tu cambi la tua identità, ma in qualche modo.

Scorpione

Usa tutte le tue risorse dialettiche per convincere i tuoi amici che i tuoi piani sono i più appropriati. Fuggi però dal ricatto affettivo. L’irrequietezza causata in te dagli ultimi problemi di salute che hai vissuto ti impedisce di concentrarti su alcune cose importanti. Fidati dei dottori. L’autostima è un valore molto importante quando si stabiliscono nuove relazioni. Se gli altri percepiscono sicurezza in te, sarai molto più attraente.