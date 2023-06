Oroscopo Branko domani 21 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

La tua capacità di influenzare gli altri facilita i cambiamenti nelle routine quotidiane che possono essere molto positivi. Continua su quella strada, non prestare attenzione ai canti delle sirene. Ma c’è qualcosa di nascosto che finora ti impedisce di raggiungere i tuoi obiettivi. Finché non scopri cosa o chi ti sta trattenendo, rimarrai comunque piuttosto impiccato. Gli eventi imprevisti cambiano radicalmente i piani che avevi per oggi. Alla fine le cose si sistemeranno, ma dovrai superare qualche contrattempo.

Capricorno

Se hai intenzione di fare uno sforzo fisico, come salire in montagna o praticare uno sport, non farlo da solo. Potresti avere un contrattempo. Hai una forte tendenza a commettere errori oggi e questo può portarti qualche problema importante sul lavoro. Presta più attenzione e non fare cose che non controlli. Non hai altra scelta che cambiare le tue abitudini di salute, le tue abitudini attuali ti portano su un percorso che non ha una buona fine. Prima è meglio è.

Acquario

Giorno molto incline agli attacchi di gelosia. Il tuo senso di possesso è molto crudo e se non riesci a sopprimere i tuoi sentimenti, sei nei guai. Le tensioni che hai accumulato finora questo mese possono venire alla luce sotto forma di malattia. Non sarà nulla di grave, ma ti impedirà di seguire un ritmo normale. Una questione legata al denaro può essere l’origine di una forte discussione in casa oggi. Il tuo atteggiamento deve essere comprensivo, ma anche molto fermo.

Pesci

Controlla attentamente i tuoi conti perché potresti non risparmiare nulla per una spesa importante che non tarderà ad arrivare. Correggi presto questa situazione. Le discussioni esaltate non ti faranno bene oggi, evitale per non affrontare problemi più grandi. Cerca un dialogo sensato, sarà più costruttivo per te. La tua situazione economica ti dà una certa sicurezza e libertà di fare cose che fino a non molto tempo fa erano molto lontane dalla tua portata. Non badi a spese.