Oroscopo Branko domani 21 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Affrontare gli altri non sarà la strategia più appropriata per affrontare i problemi oggi. Si consiglia di remare con la corrente, si otterranno risultati migliori. La moderazione è oggi la parola chiave nei rapporti con le persone intorno a te al lavoro, non essere rigoroso o ti prenderanno per un orco, ma non essere neanche troppo indulgente. È giunto il momento per te di fare pressione sulle persone che ti devono dei debiti, più passa il tempo, più diventa difficile per te reclamare ciò che ti devono, non lasciarti ingannare.

Non stancarti di dire la verità, non importa quanto gli altri non vogliano sentirla. La tua determinazione finirà per dare i suoi frutti e appariranno nuove responsabilità. Ora hai l’opportunità di lavorare insieme a persone della tua famiglia, e questo ti porterà grandi benefici, ma anche un forte rischio che la relazione vada male. Molto cauto. Sei più che mai in sintonia nel tuo rapporto con la realtà sociale, sei capace di analizzare le cose che accadono nel momento stesso in cui accadono e fai proiezioni con un alto livello di accuratezza.

Acquario

Non hai fretta, infatti, la cosa migliore che puoi fare è prendere le cose con molta calma. Al lavoro troverai strumenti che fino ad ora non conoscevi. Non temere nulla quando esprimi tutte le tue idee, perché troverai una predisposizione speciale ad accettarle tra le persone che ti ascoltano. È ora di lanciarsi. La tua stabilità economica non è più una questione in sospeso e attualmente puoi vivere in modo confortevole senza preoccuparti troppo dei numeri rossi.

Pesci

Stai attraversando un momento della tua vita in cui le convinzioni del passato, gli ideali che hai sempre abbracciato con forza, perdono peso di fronte a nuovi punti di vista. Sei stato letargico per un po’, perennemente addormentato. Devi svegliarti prima che i tuoi avversari mangino il tuo brindisi negli aspetti importanti della tua vita. Tuttavia, la pazienza ti porterà al successo, anche se ti costa molto impegno. Devi sopportare l’insopportabile, perché alla fine otterrai il premio che tanto desideri.