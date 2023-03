Oroscopo Branko domani 21 marzo 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di oggi: Basta con impedimenti e ritardi. Metti in moto la macchina del successo. Dovrai rivedere il passato prima di continuare. Amore: Mantieni la calma. Quell’essere speciale che è apparso nella tua vita ha notato la tua presenza e si metterà in contatto molto presto. Ricchezza: Mille possibilità di scontri con persone autorevoli. Non è il momento di generare investimenti in campi dal futuro incerto. Benessere: dovrai fare molta attività fisica e quindi evitare che la rabbia o la preoccupazione ti sconfiggano. Sbarazzarsi dello stress accumulato nel corpo.