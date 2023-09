Oroscopo Branko domani 21 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Scorpione

Sei un po’ lento in tutti gli aspetti ogni giorno, Scorpione, e oggi faresti bene a ricordare che quando desideri qualcosa non devi aspettare che accada per inerzia, ma devi indirizzare i tuoi pensieri e le tue energie ad esso, oltre ad intraprendere qualche azione per realizzarlo. È probabile che ti senti mentalmente esausto e che questo ti faccia apprezzare il lavoro che hai attualmente, anche se lì hai un grande futuro. Ti manca un po’ di spinta quotidiana per progredire, tutto qui. Sarà utile per te tenerti aggiornato sugli sviluppi che si stanno verificando in questo settore. Fallo e l’interesse si risveglierà, Scorpione. In ambito sentimentale spalancate gli occhi perché oggi l’amore può nascere dove meno ve lo immaginate e forse è più vicino di quanto pensiate.