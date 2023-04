Oroscopo Branko domani 22 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 22 aprile Ariete

La settimana lavorativa si concluderà per te con una giornata piuttosto favorevole e persino di successo, in cui raggiungerai qualcosa che inseguivi da molto tempo. Ma anche se è vero che l’influenza di Giove ti porta una fortuna insolita, ciò che otterrai oggi ha molto a che fare con un’intensa lotta e testardaggine.

Oroscopo Branko 22 aprile Toro

La Luna è nel tuo segno, proprio come il Sole e gli altri pianeti, e tutta questa energia può catapultarti verso un grande successo oltre che destabilizzarti e offuscarti, così che i sentimenti e le emozioni siano quelli che prevalgono dalla tua parte più razionale e spingerti a compiere alcuni passi sbagliati.

Oroscopo Branko 22 aprile Gemelli

L’influenza di Venere ti aiuterà a fare con successo ciò che sai fare meglio, a relazionarti con le persone, ad amarle e persino a ottenere ciò che vuoi da loro, usando la tua grande abilità. Se hai un lavoro rivolto al pubblico o legato alla comunicazione, la fortuna sarà dalla tua parte. Oggi avrai una buona giornata.

Oroscopo Branko 22 aprile Cancro

Marte transita nel vostro segno ormai da qualche settimana e può darvi il coraggio e la forza per combattere sia i vostri demoni e le vostre paure interiori, sia in quel mondo esterno che tendete sempre a vedere come ostile. È il momento ideale per affrontare i problemi che stavi eludendo.