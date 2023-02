Oroscopo Branko domani 22 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 22 febbraio Leone

Oggi affronterai le cose con una passione e un’intensità insolita, soprattutto tutto ciò che riguarda il lavoro e gli affari mondani. La prima parte della giornata sembrerà una vera battaglia, ma nella seconda la situazione diventerà molto più piacevole grazie alle gioie della vita amorosa.

Oroscopo Branko 22 febbraio Vergine

Anche se affrontando l’esterno la giornata si risolverà favorevolmente e risolverai con successo i compiti che ti sono stati affidati, la verità è che se ci guardiamo più dentro non sarà una giornata piacevole, non sarai di buon umore, sarai triste e forse non ti sentirai affatto bene fisicamente. Fortunatamente, tutto sarà temporaneo.

Oroscopo Branko 22 febbraio Bilancia

Sii molto prudente oggi con gli affari che fai o le decisioni che prendi sul lavoro e i tuoi affari mondani, specialmente se sono importanti, un’influenza negativa di Mercurio potrebbe farti sbagliare, anche se sei completamente sicuro di stare andando nel giusto direzione corretta. Pensa a tutto prima di portarlo avanti.

Oroscopo Branko 22 febbraio Scorpione

Hai una grande fiducia in te stesso perché conosci bene la grande forza che è dentro di te e tutto quello che sei capace di fare per raggiungere i tuoi obiettivi, ma devi stare attento a non metterti troppo comodo perché molto vicino a te hai dei nemici che stanno aspettando che qualche tuo inciampo ti attacchi con grande cattiveria.