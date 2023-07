Oroscopo Branko domani 22 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Metti la tua sicurezza davanti a tutto, non dovresti rischiare nulla solo per guadagnare più soldi o per ottenere una posizione più comoda. Non vale il rischio. Lo stato che stanno attraversando le tue relazioni fa presagire una forte tempesta, ma anche se sarà spiacevole, è assolutamente necessario. Non aspettare che le cose cambino da sole, devi coinvolgerti nel processo. In questo modo controllerai molto meglio gli eventi.

Toro

Non è sempre consigliabile litigare quando ti viene mostrato lo straccio. A volte è meglio lasciarlo andare e aspettare condizioni migliori. Il tuo bisogno di indipendenza emotiva può portarti a commettere certe ingiustizie con le persone che ti vogliono bene. Che non paghino i piatti rotti. Hai la soluzione ai tuoi problemi più vicino di quanto pensi, devi solo fermarti a pensare ancora un po’ e togliere i rami che non ti lasciano vedere la radura.

Gemelli

La stabilità del tuo lavoro sta vacillando e dovrai abituarti a lavorare nelle sabbie mobili. Altri l’hanno già fatto, puoi farlo anche tu. E la tua sensibilità alle cose che accadono può essere un segno di debolezza, ma non devi preoccuparti, è nel tuo essere condividere la sofferenza degli altri. I problemi di salute che sono iniziati come una lieve minaccia si rivelano più seri di quanto pensassi. Dovrai prendere decisioni molto presto.

Cancro

Nelle decisioni che prendi oggi, l’intelligenza dovrebbe avere la precedenza sulla passione, è l’unico modo per farlo bene di fronte a un nuovo e complicato dilemma. Si presenta una giornata piena di sorprese che influenzeranno notevolmente il tuo umore. Gli shock ti renderanno nervoso e potresti commettere un errore insolito per te. Una parte sconosciuta di te emerge con forza e provoca scalpore tra chi ti è vicino. Non è il momento di tirarsi indietro, bisogna proseguire con decisione.