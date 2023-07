Oroscopo Branko domani 23 luglio 2023, le previsioni migliori

Ariete

Oggi le tue relazioni intime vengono messe in discussione. In effetti, nella tua vita di coppia, è arrivato il momento in cui devi lasciare in pace i tuoi sogni per continuare ad andare avanti insieme. Potresti trovarti a un bivio in quanto questa delicata fase della tua vita sentimentale non troverà un minimo di soddisfazione per le decisioni tiepide. Pertanto, ti consigliamo vivamente di prendere le tue decisioni con lungimiranza e coraggio.

Toro

Oggi potrebbe essere uno di quei giorni propizi per i cambiamenti nelle tue relazioni romantiche e professionali. Potrebbe anche essere che sia giunto il momento in cui decidi una volta per tutte di cambiare il tuo comportamento, specialmente quando si tratta della tua vita amorosa. Non scoraggiarti, ma avrai ancora molta strada da fare tra le tue buone intenzioni e le azioni che dovresti mettere in pratica.

Gemelli

Oggi potrebbe essere uno di quei giorni in cui la tua voglia di essere autentico potrebbe finalmente sbocciare. Mentre la giornata si svolge, potresti sentirti incoraggiato a comportarti in modo più naturale e più spesso con i tuoi cari. Tuttavia, la tua paura di ciò che diranno, il tuo desiderio di apparire e il tuo desiderio di sedurre tutti di solito ti impediscono di esprimere pienamente le tue emozioni e opinioni.

Cancro

Oggi potrebbe essere uno di quei giorni in cui ti sentirai in grado di ridefinire nuove strategie nel campo delle relazioni. Inoltre, potrebbe anche accadere che tu ti sia finalmente sentito liberato da certi vincoli sociali. Ti sentirai anche più capace che mai di mantenere relazioni armoniose con una nuova persona o con un gruppo di amici. Dovresti dare libero sfogo al tuo desiderio di essere gentile e dimenticare di vivere con idee preconcette.

Leone

Oggi potrebbe essere il momento preciso che stavi aspettando per agire con decisione nella tua vita sentimentale e professionale. Potresti anche prendere in considerazione l’avvio di nuove attività purché tu sia pronto a difendere ciò che conta davvero per te. Immagina di essere un regista che ha appena incontrato il potenziale produttore del tuo prossimo film. Hai il tuo futuro in mano. Da non perdere.

Vergine

Alcuni dei tuoi parenti potrebbero rivendicare la tua presenza oggi per svolgere compiti che sono abbastanza poco appetitosi per te. Senza dubbio, dovresti evitare di intrufolarti e acconsentire ai loro desideri. Avrai la sensazione di mangiare il mondo e sentirai che il più delle volte nulla è in grado di fermarti. D’ora in poi, dovresti prenderti tutto il tempo del mondo per riflettere prima di agire. In questo modo, avanzerai e i tuoi obiettivi diventeranno realtà.

Bilancia

Non tutti gli amici sono uguali e lo sai molto bene. Pertanto, oggi potresti sentire il bisogno di fare, non una pulizia in sé, ma una certa classificazione tra di loro. Ciò che è chiaro è che si potrebbe dire che esiste tutta una serie di sentimenti e interessi. Dagli amici più solidi che ti danno prova concreta e tangibile del loro affetto, a quelli che ti amano e li amano. Non aver paura di riconoscerlo o rivendicarlo.

Scorpione

Pensi che potresti essere stato un po ‘bloccato nel passato e nei risultati che hai fatto finora. Nonostante ciò, sei consapevole che ci sono cose nel tuo amore e nella tua vita professionale che vorresti cambiare. Oggi potrebbero esserci potenti coincidenze che ti faranno sentire più audace e audace del solito. Rischiare di più, anche se non ti piace particolarmente fare grandi gesti audaci, potrebbe darti grandi soddisfazioni.

Sagittario

Se hai una richiesta speciale da fare come una proposta di matrimonio o un aumento, sei fortunato. Dovresti approfittare della congiunzione planetaria del giorno per saltare in piscina. Il lavoro di introspezione e ricostruzione che hai fatto su te stesso negli ultimi giorni rende le tue iniziative particolarmente rilevanti per gli altri. Hai tutte le schede per ricevere cinque sì da cinque proposte che fai. È un po ‘pretenzioso, ma non c’è bisogno di chiedere la luna perché è già con te.

Capricorno

Potrebbe risultare che ciò che apprezzi di più delle persone del sesso opposto da cui sei attratto è solo l’immagine di te stesso che rifletti su di loro e, allo stesso tempo, ti invia. Non ti sei mai fermato a pensarci attentamente? Se vi rendeste conto dell’immenso potere di seduzione che esercitate oggi sugli altri, non sarebbe affatto improbabile che la giornata vi offra una sorpresa sentimentale più che piacevole.

Acquario

Le tue certezze potrebbero essere scosse oggi e mentre il giorno si presenta, potrebbe essere un’occasione per imparare a reagire in modo diverso. Potrebbe essere che ti senti sempre più grande o che il mondo sta diventando sempre più piccolo? Naturalmente né l’uno né l’altro, ma molto probabilmente si vuole lasciare un segno più profondo su questa terra che oggi suggerisce un senso di appartenenza.

Pesci

Dovresti riconoscere che la stessa cosa ti accade sempre all’inizio. Inoltre, sospetti che ti stia succedendo qualcosa, ma non sei in grado di sapere cosa. Ti senti come se avessi ricevuto una scossa elettrica, vibri e, naturalmente, sei convinto che la stessa cosa stia accadendo all’altro. Non disperderti, dovresti iniziare ascoltando il tuo cuore, sentendo il tuo corpo che ti dirà dove sei sulla scala delle tue emozioni. Solo allora saprai cosa ti succede e lo chiamerai desiderio.