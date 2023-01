Oroscopo Branko domani 24 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

ARIETE

Dai tempo al tuo partner. Non concentrare tutta la tua vita sul lavoro e sulle responsabilità della tua professione. Ti ringrazieranno tutti. Hai ancora il cuore di un bambino, va bene e dovresti esprimerlo apertamente con tutti intorno a te.Chiave del giorno: Impegno.Numeri fortunati 11, 32, 59.

TORO

Non lasciare che la timidezza vinca nel tuo modo di agire. Devi lottare per affermarti, hai la capacità necessaria per badare a te stesso. È tempo di iniziare a fare scelte importanti nella tua vita a livello economico. Non ritardare i tempiChiave del giorno: Azione.Numeri fortunati 4, 37, 60.

GEMELLI

Una persona che ti ama molto ha bisogno di aiuto, lo hai in mente da diversi giorni, quindi è importante che tu ascolti il ​​​​tuo intuito in questi casi, chiamalo. Ancora non dai importanza alle raccomandazioni del tuo medico. Attenzione alle conseguenze.Chiave del giorno: Fellowship.Numeri fortunati 8, 27, 41.

CANCRO

Devi prendere la tua vita di coppia più seriamente, non puoi pensare tutto il tempo che gli errori che fai siano un motivo per porre fine all’impegno, l’amore riguarda anche la consegna. Cerca di migliorarti al lavoro, sfrutta le tue capacità.Chiave del giorno: superamento. Numeri fortunati 13, 21, 34.

LEONE

Ad un certo punto della giornata avrai bisogno di chiamare qualcuno per scusarti per un errore che hai commesso. Hai fatto grandi progressi ammettendo i tuoi errori. È giunto il momento per te di lavorare sul tuo aspetto fisico. Giornata di cambio look. Chiave del giorno: Riflessione. Numeri fortunati 17, 40, 54.

VERGINE

Stai finendo una fase molto importante della tua vita ed è ora di iniziare a pensare a cosa verrà, devi fare passi sicuri e decisi per realizzare tutto ciò che ti sei proposto. Circondati di persone oneste sul posto di lavoro.Chiave del giorno: Sicurezza. Numeri fortunati 3, 36, 47.

BILANCIA

Stai mostrando segni di poca maturità di fronte a un problema che hai avuto con il tuo partner, te lo farà sapere oggi, devi iniziare a prendere decisioni migliori in amore. Avrai buone notizie sul posto di lavoro. Non disperate. Chiave del giorno: Crescita. Numeri fortunati 7, 20, 34.

SCORPIONE

Hai tutte le capacità per concretizzarti nel perseguimento dei tuoi obiettivi, devi solo saperli valorizzare e sfruttare i tuoi talenti, che sono molto diversi da quelli delle altre persone. Momento eccellente nella tua relazione d’amore. L’amore scorre. Chiave del giorno: Sacrificio. Numeri fortunati 17, 30, 41.

SAGITTARIO

È ora di iniziare a liberare la passione nella relazione, è probabile che si sia un po’ raffreddata negli ultimi tempi, quindi se ti trovi in ​​questa situazione, dovresti agire in merito. Evita di entrare in conflitto con i tuoi colleghi Chiave del giorno: Entusiasmo. Numeri fortunati 31, 44, 60.

CAPRICORNO

Sul lavoro vivrà un momento di tensione, è il momento di risolvere alcuni conflitti che potresti avere con un superiore o una persona di maggiore autorità all’interno del tuo luogo di prestazione. Avvicinati alla tua famiglia, non trascurarla, sono sempre lì per te. Chiave del giorno: Soddisfazione.Numeri fortunati: 4, 14, 37.

ACQUARIO

Lavori con molte persone, quindi a volte è probabile che alcune ti facciano impazzire, non lasciare che questo ti colpisca, devi iniziare ad accettare gli errori degli altri. Ricomponi il dialogo nel tuo interlocutore, cerca di generare gli spazi per realizzarlo.Chiave del giorno: Accettazione.Numeri fortunati 2, 31, 47.

PESCI

Confrontarti costantemente con gli altri non ti aiuterà a crescere professionalmente. Cerca di generare il tuo spazio e prendi le tue decisioni, anche se commetti degli errori. Una persona molto importante nella tua vita sta attraversando un pessimo momento di salute.Chiave del giorno: Sviluppo. Numeri fortunati 10, 29, 55.