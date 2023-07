Oroscopo Branko domani 24 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

I profitti arriveranno da una recente alleanza con persone che fino ad ora non ti hanno mai contribuito. Le porte si aprono su un altro futuro. Un malinteso può portarti a una situazione scomoda dalla quale ti sarà molto difficile uscirne. Anche se non sarà colpa tua, spetterà a te risolvere il pasticcio. Le energie ti mancheranno oggi, soprattutto nel pomeriggio, cerca di non programmare attività importanti o attività che sono faticose per quella parte della giornata.

Mantieni viva l’attenzione in modo da non ferire le persone che ami con il tuo comportamento. Condividerai il successo con una persona di cui non ti fidi. Oggi ti verrà presentata l’opportunità che stavi tanto aspettando per avvicinarti alla persona che ami. Approfittane per mostrarti come sei, non è conveniente fingere. Qualcuno nella tua famiglia sta prendendo una strada sbagliata. Esprimi la tua opinione solo se pensi di trovare ricettività e non fare dell’argomento una questione di principio.

Gemelli

Rifiuta categoricamente qualsiasi opzione relativa al gioco d’azzardo o al caso. Non mettere restrizioni all’amore, hai bisogno di affetto per inondare la tua esistenza, lasciati andare. Una vecchia ferita non rimarginata sanguinerà ancora in questi giorni. L’apparizione di una persona sconvolge inaspettatamente il delicato equilibrio che avevi raggiunto. Sei troppo sensibile e questo può portarti a giudizi di valore troppo frettolosi. Rifletti prima di dire cose di cui potresti pentirti.

Cancro

Non tutti sono disposti ad accettare le tue stranezze. Devi riprendere le buone abitudini legate alla salute che hai abbandonato a causa del lavoro. Il tuo magnetismo personale aumenterà di molti numeri interi. Non avrai bisogno di grandi sforzi per attirare persone dell’altro sesso e questo potrebbe anche essere fastidioso. Si ipotizza un conflitto tra i tuoi interessi personali e professionali. L’opzione migliore è conciliare le esigenze di entrambi, ma se ciò non è possibile, optare per la famiglia.