Oroscopo Branko domani 24 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Devi allungare gli spazi che dedichi al riposo, perché ogni giorno sono più piccoli e non puoi ricaricare le batterie. Una persona che ricopre un ruolo molto importante nella tua vita sta attraversando o sta per attraversare una situazione complicata in cui avrà più che mai bisogno del tuo aiuto. Prepara con cura un incontro in cui è in gioco gran parte del futuro dei prossimi mesi, non lasciare nulla all’improvvisazione. Il tuo partner può darti un buon paio di idee.

Le cose andranno male in campo professionale, i problemi si accumulano e dovrai fare il possibile per salvare i mobili, dovrai lavorare molto. È come se fossi scivolato sull’autostrada all’uscita: tutti sembrano andare nella direzione opposta. Rivedi un po’ il tuo posizionamento, perché potresti sbagliarti. Una persona che hai dimenticato richiederà la tua attenzione in modo discreto. Cerca di dedicargli più tempo, prima che la tua relazione sia rovinata dalla mancanza di utilizzo.

Gemelli

Siete molto consapevoli dei rischi che correte in campo sentimentale, ma non avete altra scelta che seguire i dettami del vostro cuore, sono troppo forti. Non è possibile incontrare sempre tutti, e questa volta i tuoi amici dovranno aspettare, perché le questioni professionali che hai in sospeso sono troppo importanti e urgenti. Le preoccupazioni che hai in campo sessuale non sono molto fondate, rispondono a un problema temporaneo di cui ti dimenticherai presto se non ne diventi ossessionato.

Cancro

Un cambiamento nel tuo campo di lavoro ridurrà presto le tue responsabilità, non vederlo come una battuta d’arresto e pensa che guadagnerai molta tranquillità. Il peso delle nuove amicizie minaccia di rompere i legami con i vecchi amici, è vero che ti senti a tuo agio, ma questo non significa che devi rinunciare a ciò che sei sempre stato. Le preoccupazioni intellettuali o artistiche riempiono la tua vita in questi giorni, trascurando quasi troppo gli argomenti più banali. Il tuo spirito domina e ti eleva al di sopra degli altri.