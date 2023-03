Oroscopo Branko domani 24 marzo 2023: assurde previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 24 marzo Ariete

La fortuna oggi è con te e le stelle accrescono la tua capacità di esprimerti, di comunicare quello che senti. Approfitta di questa striscia per dichiararti, se devi farlo presto. Hai uno dei tuoi sogni principali a portata di mano, non lasciartelo scappare. Questo potrebbe costringerti a mettere da parte la famiglia per un po’, ma ne varrà la pena. La tua natura impulsiva ti metterà nei guai oggi più di quanto la tua ridotta capacità di diplomazia possa risolvere. Prova a contare fino a dieci prima di dire quello che pensi. Potresti imbatterti in una grande quantità di opposizione da quasi ogni trimestre, Ariete. La parte più frustrante di questo è che anche le persone a cui ti rivolgi per chiedere aiuto trasformeranno la situazione in un casino ancora più grande. Invece di trovare sollievo, potresti trovare più complicazioni e incomprensioni. Forse devi prendere in mano la situazione e affrontarla da solo.

Oroscopo Branko 24 marzo Toro

Se pensi un po’ di più a te stesso e un po’ meno agli altri, raggiungerai l’equilibrio che tanto cercavi senza successo. Hai molto lavoro ora? Non lasciarlo per dopo. Prima di chiedere soldi ai tuoi amici, esaurisci tutte le altre opzioni possibili, le questioni economiche sono un motivo molto frequente di dissapori tra amici. Sei attratto da tutto ciò che riguarda il viaggio, per rompere i confini imposti dal tuo ritmo quotidiano di vita. Fai del tuo meglio per ottenere una tregua e prendere il primo aereo.Stai diventando molto più perspicace, Toro. Allo stesso tempo, anche la tua psiche e la tua conoscenza inconscia sono più acute. Potresti scoprire di saperne di più sul modo in cui qualcuno si sente rispetto a quella persona. Molto probabilmente, questo tipo di prospettiva ti sta facendo desiderare di intraprendere un’azione aggressiva per scuotere le persone e aiutarle ad aprire gli occhi sulla situazione in questione.

Oroscopo Branko 24 marzo Gemelli

Non gettare benzina sul fuoco in un problema che di per sé ha tutto il colore della putrefazione. Lasciare che i problemi si risolvano da soli nel tempo a volte è la soluzione migliore. Soprattutto, concentrati sul rispetto delle decisioni che tu stesso hai preso. Quegli impegni vitali devono essere sacri per te, o finirai per perdere il nord della tua esistenza. La necessità di prendere continuamente decisioni, anche le più piccole, sta finendo la tua piccola forza. Cerca di liberarti da quella pressione con l’aiuto del tuo partner.È probabile che tu agisca con grande immediatezza, Gemelli. Saprai immediatamente cosa fare in una situazione, specialmente in una crisi. Probabilmente pensi alla massima velocità e ti muovi con efficienza e coraggio. Dovresti sentirti forte sapendo che c’è un formidabile sistema di supporto che ti circonda nel caso in cui le cose vadano male. Esci su un arto e cogli una possibilità che potresti non aver considerato prima.

Oroscopo Branko 24 marzo Cancro

Hai trovato la tua verità, ciò che ti renderà davvero felice e ti aiuterà ad eccellere nella vita. La tua cerchia di amici tende ad allargarsi, mostra il tuo talento per attirarli. Giornata molto interessante economicamente se sai distinguere le opportunità quando arrivano. Oggi uno si avvicinerà a te, non farla passare attraverso paure assurde. Sei molto soddisfatto perché hai sempre più entrate, ma non ti accorgi che i soldi se ne vanno troppo presto. Controlla le spese superflue.Se qualcuno cerca di criticarti, Cancro, non aver paura di difenderti. Le altre persone non avranno paura di dire quello che pensano, e nemmeno tu dovresti. Potresti sentire come se qualcuno ti stesse pungolando con un bastone. Probabilmente vogliono solo ottenere una sorta di reazione da te. Sii onesto su come ti senti e spiega le tue affermazioni invece di essere brusco.