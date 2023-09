Oroscopo Branko domani 24 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Adesso tocca a voi assumervi alcune responsabilità che fino ad ora non vi erano corrisposte. Come ogni cosa nella vita, avrai le tue cose buone e quelle cattive. Una certa libertà nei rapporti tornerà utile per mantenere l’equilibrio, se la corda è troppo corta può portare al soffocamento. Rilassati o finirai per perdere tutto. Oggi avrai la necessità di riflettere sui tuoi veri sentimenti nei confronti di una persona che ti è sempre stata molto vicina. Cerca la solitudine.

Più ore di riposo ti faranno sentire meglio più a lungo durante la giornata. Ne avrai bisogno in questi giorni, avrai molto lavoro. Evita la rabbia improvvisa, conta fino a dieci prima di alzare la voce in una situazione che ti farà impazzire. Strani movimenti nel tuo conto bancario. La vostra attenzione oggi è rivolta soprattutto alla casa, dove troverete il riposo di cui avete bisogno dopo tante giornate di fatica al lavoro.

Acquario

Ti ritroverai di fronte all’obbligo di affrontare una decisione importante e non sarai preparato per questo. Consultarsi con persone che hanno già vissuto la stessa cosa. Sorgono seri dubbi riguardo ai tuoi sentimenti, ma non dovresti prendere decisioni affrettate, perché la posta in gioco è troppo alta. Una proposta davvero brillante raggiungerà le tue mani oggi. Non pensare nemmeno per un momento di appropriartene, fai solo quello che puoi per sostenerla.

Pesci

La tua capacità lavorativa sembra non esaurirsi mai. Approfitta della serie positiva per sostenere gli aspetti deboli della tua economia. Innamorato, come fino ad ora. Il gran numero di problemi che hai dovuto affrontare negli ultimi tempi hanno gravemente danneggiato la tua salute, e ora ne stai pagando le conseguenze. Inizia a prenderti cura di te oggi. Giornata favorevole per sederti, organizzare e pianificare cosa farai per il resto del mese. Meno cose lasci al caso, migliori saranno i risultati successivi.