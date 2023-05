Oroscopo Branko domani 25 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Azioni o iniziative audaci che alla fine si concluderanno con successo, oggi o più tardi. Stai affrontando una giornata favorevole, ma, allo stesso tempo, associata a lotte e rischi. Sarete però animati da un sentimento di fede e di ottimismo, e affronterete questi pericoli con coraggio e certezza di vittoria.

Toro

Non entrare in lotte sterili o che sai benissimo che non potrai vincere, oggi non dovresti lasciarti trasportare dalle passioni o dovrai pentirtene. Sebbene tu goda dell’aiuto o della protezione di Giove, questo non ti rende onnipotente, e per ottenere ciò che vuoi, o battere chi vuoi, devi aspettare un’opportunità migliore.

Gemelli

Fai attenzione agli affari e alle finanze. Sei molto intelligente e abile, ma nonostante tutto oggi le cose non funzioneranno per te o forse ti ritroverai con una sorpresa che interromperà tutti o molti dei passi che hai fatto finora. Oggi devi stare molto attento quando prendi decisioni finanziarie.

Cancro

Questo sarà uno dei segni più favoriti o con una migliore disposizione in questo giorno che sarà un po’ teso per la maggior parte. A differenza di tanti altri momenti, oggi vi sentirete ottimisti e percepirete che tutto sembra combaciare secondo i vostri desideri, ai quali corrisponderà anche una giornata moderatamente favorevole.