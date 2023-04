Oroscopo Branko domani 26 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Le stelle indicano che sei in un grande momento e ti incoraggeranno a raggiungere grandi successi e risultati nelle prossime settimane e mesi, ma un aspetto favorevole di Saturno ti avverte che dovresti prendere le cose con più calma, poiché è così importante come avere successi e risultati è poterlo consolidare in seguito.

Vergine

È altrettanto importante stare molto attenti con i tuoi nemici quanto lo è rendersi conto che, in molte occasioni, il peggior nemico che ti minaccia sei proprio te stesso, con la tua tendenza all’ansia. Oggi avrai una giornata difficile perché il destino metterà molti problemi sul tuo cammino ed è per questo che devi mantenere la calma.

Bilancia

L’armonia che esiste tra la maggior parte dei pianeti ti sarà di grande aiuto affinché tu possa mostrare il meglio di te stesso all’estero e far sì che le cose vadano come desideri, indipendentemente dal lavoro o dal sacrificio che potrebbero costarti. Tuttavia, sarai un po’ rattristato da qualche piccola battuta d’arresto in campo sentimentale.

Scorpione

Sei molto vicino al raggiungimento di qualcosa che desideravi da tempo e per il quale stai lottando con passione, volontà di ferro e ostinazione. Non sarà un giorno di fortuna e agio, perché i frutti ti arriveranno a seguito di una lotta intensa e costante, ma molto presto potrai provare un grande sollievo e riposo.