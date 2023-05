Oroscopo Branko domani 26 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

In questo momento il violento pianeta Marte è molto potente e questo è il motivo per cui dovrai affrontare più tensioni e conflitti di quanto vorresti, specialmente nel tuo lavoro, dove puoi vedere quanti nemici ti libererai. la maschera e ti attaccheranno pensando di poterlo fare con te, ma non sarà così.

Vergine

Potrebbero arrivarti cattive notizie inaspettate o anche un attacco inaspettato, in questo momento una posizione avversa di Marte minaccia di causarti qualche turbamento; potresti persino venire a conoscenza della scomparsa inaspettata di una persona cara. La verità è che in un modo o nell’altro la giornata è piuttosto difficile e scomoda per te.

Bilancia

Il vento sta soffiando a tuo favore in questo momento e oggi potrai vederlo in modo più chiaro o evidente. Arrivano buone notizie o qualche soluzione, legate al lavoro e alle faccende mondane, che soprattutto vi permetteranno di rilassarvi e guardare al futuro con maggiore speranza, dopo aver passato tanto tempo attraversando momenti difficili.

Scorpione

Marte è dominante e potente in questo momento, ma le sue influenze non ti fanno bene e ti faranno rivolgere i tuoi impulsi e le tue energie contro te stesso o i tuoi cari invece di usarli in questioni più costruttive. Fai attenzione alle tensioni, alle discussioni e ai conflitti in generale, non ti fanno bene.